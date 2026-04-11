Juegos de la Juventud: Panamá recibe a las nuevas promesas del deporte suramericano

Panamá recibe a las nuevas promesas del deporte regional con la celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud, desde este domingo hasta el 25 de abril, una cita multidisciplinaria que reunirá a atletas de entre 14 y 17 años de al menos 17 países.



La competición, impulsada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), forma parte del ciclo olímpico juvenil y se celebra cada cuatro años desde su creación en 2012. Desde su primera edición, en Lima 2013, el certamen ha crecido de 19 deportes a las 23 disciplinas previstas para esta edición.



Entre las principales promesas juveniles a seguir en esta justa tenemos, por Paraguay, a la tenista Catalina Delmas Schaerer, abanderada de su delegación, y el futbolista Jhosías Núñez, quien también portará la bandera de su país.



Por Perú sobresalen el luchador Fernando Jimeno Mendizábal y Catalina Zariquiey del surf. Colombia, por su parte, contará con las ciclistas Estefanía Sánchez y Lineth García, medallistas en el Panamericano de Ruta Junior 2026, con proyección a pelear podios.



La nadadora olímpica en París 2024, Agostina Hein, es una de mayores esperanzas de medallas de Argentina en estos Juegos. Hein, de 16 años, también destacó en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, al colgarse 8 medallas (3 de oro, 4 de plata y 1 de bronce).



Los locales tendrán como referentes a Katielis Villamil, una de las grandes apuestas del ciclismo y protagonista del recorrido de la antorcha en El Valle de Antón, así como a Aylin Goon, llamada a liderar a Panamá en la gimnasia artística.



En lo competitivo, Brasil llega como vigente campeón tras imponerse en Rosario 2022, en el que sumó 147 metales, de esos 64 fueron medallas de oro.



En la delegación brasileña, que intentará superar este 2026 lo conseguido cuatro años atrás con un total de 247 atletas, destacan Pedro Nunes de Araújo, especialista en los 100 y 200 metros planos, y la ciclista Maite Coelho da Silva, medallista de oro en el Panamericano de ruta (contrarreloj individual junior) y una de las principales promesas del equipo.



En el plano organizativo, el proyecto se sustenta en infraestructura existente.



Instalaciones como la Ciudad Deportiva Irving Saladino y el Centro de Alto Rendimiento concentrarán cerca del 69 % de las pruebas. Otras sedes incluyen el Centro Atheyna Bylon, la Cinta Costera, el Figali Convention Center y Playa Venao, en la provincia panameña de Los Santos, destinada al surf.



La ceremonia inaugural, que se dará el domingo, combinará el desfile de delegaciones con un espectáculo artístico en el que la figura principal será el reguetonero Farruko.



El evento marcará un hito para el país centroamericano, que busca superar en magnitud citas históricas celebradas en su territorio y superar en dimensión a citas como los Juegos Centroamericanos y del Caribe (1938 y 1970) y los Juegos Bolivarianos (1973).



La presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, ha destacado el alcance del evento, al que definió como una "gran e histórica fiesta deportiva", con una inversión cercana a los 30 millones de dólares y un impacto económico significativo.



Más allá del medallero, los juegos servirán como vitrina para las nuevas generaciones de atletas suramericanos y como plataforma para las aspiraciones de Panamá de albergar eventos de mayor escala, como los Juegos Panamericanos Junior de 2029.



La identidad del evento estará representada por "Antón", la mascota inspirada en la rana dorada, especie endémica de Panamá y símbolo nacional de resiliencia y conservación ambiental, cuyo estado crítico en la naturaleza refuerza el mensaje de sostenibilidad que acompañará la cita deportiva.