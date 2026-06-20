Koeman mantiene la calma tras golear a Suecia: "No tengo preferencia entre Brasil y Marruecos"

Luego de la exhibición ofensiva que desmanteló a Suecia con un contundente 5-1 en el NRG Stadium de Houston, el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, compareció ante los medios con un semblante de tranquilidad. Al ser cuestionado sobre el panorama que se abre en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estratega evitó caer en especulaciones y aseguró que no tiene una preferencia entre Brasil y Marruecos, potenciales rivales en los cruces de eliminación directa.

El holgado triunfo en territorio texano le permitió a la 'Oranje' recomponer el camino tras el amargo empate 2-2 ante Japón en el debut y asumir formalmente el control del Grupo F. El reglamento del torneo estipula que el líder de este sector deberá medirse contra el segundo clasificado del grupo compuesto por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

"No prefiero nada, son dos equipos muy fuertes. Ya vimos el partido entre ellos, fue un empate donde Marruecos jugó bien la primera mitad y Brasil, la segunda. Son dos equipos grandes, no veo a uno mejor que otro. Pensemos en nosotros, en ganar el grupo, y luego ya vamos a ver qué equipo nos toca", manifestó Koeman de manera fluida en español, priorizando el rendimiento de su plantilla antes de mirar el tablero internacional.

La victoria inyectó una dosis de calma en el entorno neerlandés, que cargaba con una fuerte presión mediática tras el estreno. "Puede ser que la manera en la que jugamos construya confianza; obviamente teníamos mucha presión después del empate, y ahora estamos un poco más tranquilos y tenemos un partido más para seguir construyendo. Sabemos que podemos ser peligrosos", analizó el director técnico.

La pizarra de Koeman: Brobbey y los ajustes en ataque

Una de las grandes claves del compromiso en Houston fue la inclusión en el once inicial del delantero del Sunderland, Brian Brobbey, una apuesta táctica que rindió dividendos inmediatos gracias a un doblete del atacante. Koeman explicó minuciosamente la lectura de partido que lo llevó a mover sus fichas ofensivas respecto al debut frente a los asiáticos.

"Lo pensé después de Japón, porque podía ser un partido parecido, con contragolpe, delanteros rápidos, y pensé en llegar a la portería. Crysencio Summerville no estaba al máximo y con Donyell Malen por la derecha tuvimos más apoyo en el centro del campo", detalló el técnico sobre el engranaje que permitió habilitar las transiciones rápidas de su escuadra.

Los goles de Brobbey y Cody Gakpo, complementados por la anotación de Summerville al minuto 89, sentenciaron una jornada redonda para el fútbol de Países Bajos. Con cuatro puntos en la bolsa, el combinado europeo buscará certificar su clasificación a la siguiente ronda como primero del Grupo F el próximo martes, cuando enfrente a la selección de Túnez en el cierre de la fase de grupos.