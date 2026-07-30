La Sub-20 está obligada a ganar o ganar

Panamá y Honduras no tienen mañana: ambos equipos llegan obligados a ganar este sábado (mañana) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México, dentro del Grupo C, para mantener opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda del Campeonato Sub-20 de la Concacaf (Premundial).

Los dirigidos por Mike Stump vienen de empatar 2-2 ante Jamaica, mientras que los hondureños igualaron 1-1 contra Canadá.

La última fecha del Grupo C se juega mañana, jornada en la que Canadá se mide a Jamaica.

El grupo es comandado por Canadá, que suma un triunfo, un empate y cuatro puntos. Lidera la tabla por mejor diferencia de goles que Jamaica, también con cuatro unidades.

Por su parte, Honduras y Panamá suman un punto cada uno.

Los dos primeros lugares del grupo avanzan de ronda, mientras que el tercer lugar tendrá que hacer matemática para ver si tiene opción de clasificar como uno de los mejores terceros.