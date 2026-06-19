Ismael Saibari marcó el gol más temprano en el Mundial Norteamérica 2026, el cual fue suficiente para que Marruecos se impusiera a Escocia, en partido del grupo C, celebrado en Boston.

El tanto marcado por el delantero marroquí se dio pasado el minuto 1:46 de comenzado el encuentro, con lo que se convirtió en el gol más rápido convertido en lo que va del campeonato.

En un mundial que se ha caracterizado por la elevada cantidad de goles, el partido fue la excepción con dominio por parte del conjunto árabe ante un equipo escocés que tuvo pocas oportunidades para encontrar el arco.

Escocia solo realizó tres tiros al arco, mientras que Marruecos lo hizo en seis ocasiones.

Es la primera derrota para el equipo europeo, que en su primer partido venció 1-0 a Haití, mientras que es la primera victoria para el seleccionado africano, que llega a 4 puntos, luego de empatar en su estreno 1-1 ante Brasil.

Con tres puntos, Escocia tendrá su último compromiso ante Brasil, con la mente puesta en su clasificación, la que pudiera conseguir como mejor tercero.

Por otra parte, Marruecos buscará ante Haití el liderato del Grupo C, dependiendo del resultado del juego entre los caribeños y los sudamericanos que se efectuó seguido a este compromiso.

