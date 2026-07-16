Más de 200 colores han tenido presencia en la pista este año

Los colores de más de 200 cuadras se han presentado este año en la pista del Hipódromo Presidente Remón, según divulgados por la oficina de estadísticas y stud book de la Junta de Control de Juegos.

El reporte de esta semana detalla que 261 chaquetas o camisas ha estados presente en la arena, al menos una vez, durante los primeros seis meses y medio de campaña.

También conocidos como "Stud", los colores que portan los jinetes cada vez que se presentan a la competencia, constituyen a una manera de representar e individualizar a cada dueño de caballo, que diseñas las mismas su gusto y lo que desea proyectar.

De este total de stud o cuadras, solamente nueve han visto el círculo de ganadores en pruebas clásicas y cuatro en competencias señaladas como premios.

De los 261 colores, algunos propietarios tienen más de dos, por lo que esta cada necesariamente no implica con exactitud la cantidad de dueños que se mantienen activos.

Hay dueños que tienen participación en caballos, pero a través de colores que no son los suyos, mientras que otros poseen un par de colores que suelen utilizar de manera estratégica.

Del total de colores que han visto participación en lo que va de año, solamente cinco han superado los 100 mil dólares en sumas ganadas, según las estadísticas actualizas hasta esta semana.

Según los registros, hay dos colores con mayor cantidad de veces corridas, uno con 145 y el otro 117.

Hay colores que se han permanecido por años de generación en generación, considerados de tradición en esta actividad durante los 70 años que cuenta el Hipódromo Presidente Remón.