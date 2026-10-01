Panamá cae ante Nueva Zelanda en los penaltis en un amistoso en Japón

Panamá cayó este jueves ante Nueva Zelanda en la tanda de penaltis por 3-5, en un reñido amistoso que comenzó cuesta arriba para la selección canalera pero en el que supo igualar (1-1), dando a los 'All Whites' el pase a la final de la Copa Kirin 2026.



Nueva Zelanda arrancó con fuerza en la semifinal de este torneo cuadrangular, un amistoso disputado en Yokohama que marcó el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, gracias a un temprano gol de Marko Stamenic en el minuto 13. El centrocampista neozelandés aprovechó un envío filtrado por Elliot, seguido de una asistencia dentro del área de Ben Waine.



El equipo que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen reaccionó e intentó equilibrar el choque, tras mandar el balón a las redes tras un cabezazo de José Fajardo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. La selección centroamericana tuvo una nueva oportunidad para igualar el contador en el minuto 35, cuando Fajardo remató dentro del área chica solo para ver el balón desviarse junto al poste izquierdo.



Pero si Nueva Zelanda parecía sentirse cómoda y controlar la ventaja durante la primera parte, durante el tiempo añadido de la primera parte Giovanny Herbert logró enganchar un pase atrás de José Luis Rodríguez y anotar con la zurda.



En el segundo tiempo, la intensidad no decayó pero la fluidez se vio interrumpida por un carrusel de cambios en ambos bandos y por la lesión del panameño Jiovany Ramos en el minuto 56, quien tuvo que retirarse dando entrada a Martin Krug.



Nueva Zelanda mostró una muy sólida en defensa y supo generar varias ocasiones, pero ninguna de las selecciones supo convertir las oportunidades en goles y el choque fue ganando en intensidad física.



Sin más goles, el partido se tuvo que decidir en los penaltis. Una parada crucial del guardameta neozelandés Paulsen frente a un disparo de Jiménez dejó la ventaja a los 'All Whites', que acabaron finalmente imponiéndose en la tanda.



Panamá disputará el próximo lunes el partido por el tercer puesto del torneo, mientras que Nueva Zelanda jugará la final frente al ganador de la segunda semifinal entre Ecuador y Japón.



Ficha técnica:



1. Panamá: Orlando Mosquera; Cesar Blackman, Jorge Gutiérrez (Omar Valencia, min.46), Carlos Harvey, Jiovany Ramos (Martin Krug, min.56), Amir Murillo; José Luis Rodríguez, Giovany Herbert (Azarias Londoño, min.56), Adalberto Carrasquilla (Daivis Murillo, min.66), Cristian Martínez (Víctor Gríffith, min.67), José Fajardo (Mijahir Jiménez, min.71). Seleccionador: Thomas Christiansen (ESP-DIN).



1. Nueva Zelanda: Alexander Noah Paulsen; Ben Craig Old, Tyler Grant Bindon, Michael Joseph Boxall, Callan Rennie Elliot (Lachlan Ryan Bayliss, min.67); Marko Seufatu Stamenic, Alex Arthur Rufer (Dane James Ingham, min.67); Benjamin Peter Waine (Jesse Carmichael Randall, min.67), Elijah Henry Just, Logan Tipene Rogerson (Moses John Dyer, min.71); Christopher Grant Wood (Dalton James Wilkins, min.71). Seleccionador: Darren Bazeley (ENG).



Goles: 0-1, min.13: Marko Seufatu Stamenic. 1-1, min45+1: Giovany Herbert.



Árbitro: Rubiel Vazquez, de Estados Unidos.



Incidencias: Amistoso internacional en el marco de la Copa Desafío Kirin disputado en el Nissan Stadium de Yokohama.