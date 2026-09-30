Autoridad crea pasaporte para inversionistas calificados

Durante la presentación de la vista presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció la preparación de un nuevo pasaporte dirigido a inversionistas calificados, con un costo de 2,500 dólares.

La directora de la entidad, Sonia Luzcando, explicó que la iniciativa busca atraer a personas que realicen inversiones en Panamá y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos.

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Según Luzcando, contar con un pasaporte panameño representa un elemento de prestigio para quienes buscan invertir en el país. Aseguró además que existe una demanda importante y que actualmente hay una lista de espera de personas interesadas en acceder a este documento.

La funcionaria señaló que el proyecto se ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio de Comercio e Industrias, el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de establecer los mecanismos necesarios para vincular el documento con las inversiones realizadas en el país.

La propuesta forma parte de los planes que impulsa la Autoridad para ampliar sus fuentes de ingresos y ofrecer nuevos servicios a extranjeros que mantienen vínculos económicos con Panamá.

También se informó sobre otro documento que prepara la institución: el pasaporte para personas apátridas, cuya emisión está prevista para diciembre.

Luzcando indicó que ya existen alrededor de 30 personas inscritas a la espera de obtener este documento.'

2

mil quinientos dólares costará el pasaporte para inversionistas. 30

personas están en lista de espera del pasaporte de apátrida que podría entregarse en diciembre.

La directora explicó que la puesta en marcha del pasaporte para apátridas sufrió retrasos debido a la necesidad de incorporar disposiciones contempladas en reglamentos y convenios internacionales, proceso que debía completarse antes de proceder con su emisión.

La entidad espera que estas iniciativas permitan atender las necesidades específicas y, en el caso del pasaporte para inversionistas, generar nuevos ingresos para Panamá.