Panamá inicia sus juegos de fogueos en béisbol con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El equipo de Panamá de béisbol que se prepara para competir en los Juegos Centroamericano y del Caribe (JCC), realizará partidos de preparación, reveló la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los partidos de preparación serán en la Academia Mariano Rivera, enfrentando al equipo U23 de los Vaqueros del Oeste.

También se tiene contemplado foguearse ante la preselección nacional juvenil que jugará el Premundial de Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo mantiene entrenamientos en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, bajo las instrucciones de Alberto Macré.

Panamá debuta en el béisbol de los JCC este 31 de julio ante México y tendrá partidos de la Ronda Regular ante Nicaragua y Colombia.