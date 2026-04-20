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Juegos Suramericanos

Panamá noquea a Perú y apunta a Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Publicado 2026/04/20 18:30:00
  • Jaime A. Chávez Rivera/ jchavez@epasa.com/ @Jaime_ChavezR.

Panamá venció a Perú por 13-2 y ahora apunta a Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos.

Panamá venció a Perú por nocaut. Foto: Fedebeis

Panamá venció a Perú por nocaut. Foto: Fedebeis

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La selección de béisbol de Panamá cumplió al vencer por abultamiento de carreras (nocaut) a Perú por pizarra de 13 -2, este  lunes en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, en su debut de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 que se realizan en nuestro país.

Panamá que comenzó abajo en el marcador por 2-0,  descontó en el cierre del mismo primer episodio con una rayita.

 Posteriormente en el  segundo episodio se fue arriba en la pizarra al pisar la caja registradora en 3 ocasiones y poner la balanza a su favor por 4-2.

La tropa que dirige Adolfo “Capirita” Rivera aseguró el partido, con un ramillete de 9 carreras en el tercer capítulo y amplió su ventaja por 13-2, suficiente para ganar el partido por nocaut ante Perú.

Panamá le tocará enfrentar hoy a Argentina  y fue asignado para abrir el partido  Yeremy De León.

 El equipo argentino en su debut cayó ante Curazao por tablero de 7-2.

En otro resultado en el béisbol de estos Juegos, Colombia venció a Brasil por  marcador de 11-5.

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