Panamá noquea a Perú y apunta a Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

La selección de béisbol de Panamá cumplió al vencer por abultamiento de carreras (nocaut) a Perú por pizarra de 13 -2, este lunes en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, en su debut de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 que se realizan en nuestro país.

Panamá que comenzó abajo en el marcador por 2-0, descontó en el cierre del mismo primer episodio con una rayita.

Posteriormente en el segundo episodio se fue arriba en la pizarra al pisar la caja registradora en 3 ocasiones y poner la balanza a su favor por 4-2.

La tropa que dirige Adolfo “Capirita” Rivera aseguró el partido, con un ramillete de 9 carreras en el tercer capítulo y amplió su ventaja por 13-2, suficiente para ganar el partido por nocaut ante Perú.

Panamá le tocará enfrentar hoy a Argentina y fue asignado para abrir el partido Yeremy De León.

El equipo argentino en su debut cayó ante Curazao por tablero de 7-2.

En otro resultado en el béisbol de estos Juegos, Colombia venció a Brasil por marcador de 11-5.