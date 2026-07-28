Panamá Sub-20 tiene un juego crucial ante Jamaica

La selección Sub-20 de Panamá tendrá una difícil prueba, un juego crucial, donde tiene que lavarse la cara y jugar sin margen de error en su partido contra Jamaica.

Panamá se enfrenta al onceno caribeño en el estadio Universitario BUAP en Puebla, México, en la segunda fecha del Grupo C del Campeonato de la Concacaf 2026 (Premundial) hoy a las 3:00 p.m. (hora istmeña).

Los dirigidos por Mike Stump vienen de perder 0-3 ante Canadá, mientras que Jamaica se impuso 2-1 a Honduras.

"Es un partido que define el grupo, las posiciones, partido que nos da acceso todavía a pelear por los puestos altos del grupo", sostuvo el técnico Mike Stump, al referirse a que los dos primeros equipos del grupo avanzan a la siguiente ronda.

Stump recordó el partido que hizo la Sub-20 contra Canadá, por lo tanto pidió a sus jugadores "concentración", principalmente en la "pelota quieta" (jugada a balón parado).

El técnico agregó que sus jugadores se "encuentran motivados y saben la importancia de este partido".

"La meta es clasificar (al mundial). Eso todavía está bastante vivo y el equipo de Panamá no ha perdido esa meta. Vamos con todo, el equipo va a dejarlo todo y todavía estamos a la mira de esa clasificación", sostuvo Stump.

El Grupo C se encuentra liderado por Canadá con 3 puntos y una diferencia de goles de +3, seguido por Jamaica con 3 unidades y +1, mientras que Panamá y Honduras no han sumado puntos.

El torneo Premundial se divide en tres grupos de cuatro equipos; avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares y los dos mejores terceros de cada grupo.

El Premundial otorga cuatro cupos al Mundial 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (el otro boleto olímpico ya lo tiene Estados Unidos por ser sede).