/ / /

Panamá

Panamá vence a Colombia y sigue invicta en los Suramericanos de la Juventud

Publicado 2026/04/22 19:00:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
  •   /  
  • jaime.chavez@epasa.com
  •   /  
  • @Jaime_ChavezR

La novena panameña se impuso a Colombia por 10-2 y sigue inmaculada en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Panamá consiguió su tercer triunfo en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Foto: COP

Panamá consiguió su tercer triunfo en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Foto: COP

Noticias Relacionadas

 Con buena labor monticular del abridor  Abel Rodríguez, quien trabajó 5.0 episodios,  recetó 5 ponches y le anotaron 2 carreras, Panamá U17  se impuso  a su similar de  Colombia por tablero de 10-2,  para mantenerse invicto  en tres salidas en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

 En el partido diputado este miércoles en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, los dirigidos por Adolfo “Capirita” Rivera abrieron el marcador en el mismo primer episodio  con  cuatro carreras.
Los colombianos  reaccionaron en ese mismo capítulo con 2 rayitas, para poner el juego 4-2.

  Pero, luego en la segunda entrada los panameños ampliaron el marcador con 4 carreras más para poner el juego 8-2 y sellaron el triunfo con 2 anotaciones más en la tercera entrada, para el definitivo 10-2.

 El juego lo ganó Abel Rodríguez por Panamá y lo perdió por Colombia, José Cárdenas.

Panamá enfrenta hoy a Curazao en el “Coloso de Cabo Verde” a las 2:00 p.m. y ha sido asignado para abrir el chiricano Johan Camarena.

Curazao viene de noquear a Perú por 12-2.

Posiciones
Panamá lidera la tabla de posiciones con marca de 3-0 en juegos ganados y perdidos, le sigue Brasil, Colombia y Curazao todos con 2-1, mientras que  Argentina y Perú, ambos tienen 0-2.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía