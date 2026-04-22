Panamá vence a Colombia y sigue invicta en los Suramericanos de la Juventud

Con buena labor monticular del abridor Abel Rodríguez, quien trabajó 5.0 episodios, recetó 5 ponches y le anotaron 2 carreras, Panamá U17 se impuso a su similar de Colombia por tablero de 10-2, para mantenerse invicto en tres salidas en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

En el partido diputado este miércoles en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, los dirigidos por Adolfo “Capirita” Rivera abrieron el marcador en el mismo primer episodio con cuatro carreras.

Los colombianos reaccionaron en ese mismo capítulo con 2 rayitas, para poner el juego 4-2.

Pero, luego en la segunda entrada los panameños ampliaron el marcador con 4 carreras más para poner el juego 8-2 y sellaron el triunfo con 2 anotaciones más en la tercera entrada, para el definitivo 10-2.

El juego lo ganó Abel Rodríguez por Panamá y lo perdió por Colombia, José Cárdenas.

Panamá enfrenta hoy a Curazao en el “Coloso de Cabo Verde” a las 2:00 p.m. y ha sido asignado para abrir el chiricano Johan Camarena.

Curazao viene de noquear a Perú por 12-2.

Posiciones

Panamá lidera la tabla de posiciones con marca de 3-0 en juegos ganados y perdidos, le sigue Brasil, Colombia y Curazao todos con 2-1, mientras que Argentina y Perú, ambos tienen 0-2.