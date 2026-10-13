Panameños entran en acción en la Champions League

Los panameños estarán presentes en la segunda fecha de la Champions League con Andrés Andrade en el LASK de Austria y con César Blackman y Cristian "Fulo" Martínez en el Slovan Bratislava.

El primero que saltará al terreno de juego es el LASK, donde milita Andrade, que vuelve a enfrentar en un torneo europeo al Liverpool de Inglaterra en el Raiffeisen Arena en Linz este miércoles a las 11:45 a.m. (hora de Panamá).

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Recordemos que el LASK y Liverpool se enfrentaron en la Europa League en 2023, donde el equipo de los Reds se impuso en los dos cotejos: el partido de ida por 1-3 y el juego de vuelta por 4-0 en Anfield y en ambos partidos jugó el panameño Andrade.

Ahora se volverán a medir, pero en el máximo torneo europeo, la Champions League, donde el LASK se encuentra necesitado de sumar tres puntos, luego de perder en el primer partido ante el AEK de Atenas por la mínima de 1-0.

El técnico del LASK, Dietmar Kühbauer, hizo el llamado a sus jugadores para competir en el partido en casa, donde reconoció el favoritismo del Liverpool, pero también considera que sus dirigidos pueden dejar "buenas sensaciones", según sus declaraciones en medios austriacos.

Slovan ante Stuttgart

Otros que podrían tener acción en la Champions este miércoles son los panameños César Blackman y Cristian "Fulo" Martínez cuando su equipo el Slovan se mida ante el Stuttgart de Alemania en el estadio Tehelné pole, ubicado en Bratislava, a las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El equipo de Bratislava, que juega la segunda Champions League de su historia, urge sumar puntos hoy en casa, luego de caer en su debut del actual torneo europeo ante el combinado francés del PSG por goleada de 6-1 en el Parque de los Príncipes.

Ahora en este partido en casa, los dirigidos por Yaya Touré esperan sacar un buen resultado ante el combinado alemán.