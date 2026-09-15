San Francisco y Plaza Amador se mantienen en los primeros planos a mitad del Apertura 2026

La mitad del torneo Apertura 2026 de la LPF culminó y sigue teniendo al tricampeón Plaza Amador y al San Francisco en los primeros planos.

"Los Monjes", que llegaron a la suma de 17 puntos en el torneo, vencieron el lunes por la noche al Sporting SM por 2-0, gracias a los goles de Ronaldo Dinolis y Víctor Medina. Triunfo que mantiene a los chorreranos con ventaja de cuatro unidades sobre su más cercano rival, Veraguas United, en la Conferencia del Oeste. (Ver Tabla).

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En el duelo entre Sanfra y Sporting se volvió a vivir un choque entre los entrenadores gemelos colonenses Dely Valdés.

Julio César reconoció la superioridad y efectividad del Sanfra en el terreno de juego, y agregó que luego de la derrota le toca prepararse para su próximo rival, que es CAI.

El equipo que dirige Jorge Dely supo aprovechar las oportunidades para anotar y con su victoria mantiene la ventaja de cuatro puntos por el liderato de la Conferencia del Oeste, sostuvo el exjugador del Consadole Sapporo japonés.

De las ocho fechas jugadas, San Francisco, que busca revivir laureles, ha estado liderando la tabla del Torneo Apertura 2026 en seis jornadas, las cuatro últimas de forma consecutiva.

Sanfra tendrá que enfrentarse este viernes en la novena fecha al Árabe Unido de Colón en el estadio Rommel Fernández a las 8:30 p.m., siguiendo los partidos interconferencias.

Por su parte, en la Conferencia del Este, el actual tricampeón, Plaza Amador, no da tregua a sus rivales; en las ocho fechas jugadas se ha mantenido en la cúspide de la tabla y suma 17 puntos.

Pese a empatar en su último juego por 2-2 ante CAI, Plaza Amador se mantiene líder en el Este y lleva dos unidades de ventaja a su perseguidor, Árabe Unido.

Plaza Amador tendrá que prepararse para este sábado, donde recibe al Veraguas United en el Cos Sports Plaza a las 8:30 p.m.