Sebastián Lasso y Amira Grira se quedan con el bronce en el taekwondo en los Suramericanos de la Juventud

Panamá volvió a subir al podio en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en esta ocasión con el taekwondo.

En la modalidad de kyorugui (combate libre), los panameños Sebastián Lasso y Amira Grira se quedaron con el bronce para Panamá.

En la categoría de los 63 kilogramos, el panameño Sebastián Lasso venció al boliviano Fabián Villanueva en su combate por 2-0, para avanzar a la siguiente ronda.

Pero en las semifinales, Lasso fue superador por el brasileño Gabriel Fonseca, por 0-2, para quedarse con el bronce.

Mientras que en la rama femenina de los 63 kg, Amira Griria fue superada por 0-2 por Melissa González, de Argentina, para también quedarse con la medalla de bronce.

Hasta el momento, con estos resultados, Panamá tiene 4 medallas de oro, 3 de plata y 12 de bronce, es decir 19 en total.