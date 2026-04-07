Sele de taekwondo se preparó en España pensando en los Juegos

La competencia de taekwondo de los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 no será fácil, por eso la federación panameña de este deporte envió al representativo nacional, compuesto por ocho atletas, a entrenar por dos semanas a España.

Joseph Méndez, Jared Motañez (-73 kgs), Javier Decerega -55 kgs, Saúl De Gracia +73 kgs, Sebastián Lasso -63 kgs, Natalia Pérez -44 kgs, Linda Morris -49 kgs, Amira Grira -63 kgs, y Dana Varela, integran el elenco nacional.

Ya en suelo patrio, Boris Alvares, presidente de la Federación Panameña de Taekwondo (FPT) insiste en que en el área de Sudamerica no hay rivales fáciles, pero eso no quiere decir que no se pueda haer el trabajo.

"Todo depende cómo salen, si salen con la actitud de ganar se puede llegar al medallero todo depende de los atletas", asegura Álvarez.

De los países que participan en esta modalidad de combate, todos tienen altísimo nivel, en ese sentido destacó a Argentina, Perú, y Colombia.

"En el área sudamericana no hay ninguno rival fácil por eso mandamos a los muchachos a entrenar por dos semanas a España porque sabemos que lo que viene no es fácil, pero no es que no podamos lograr el cometido", añadió.

Además, Álvarez destaca dentro del representativo a Sebastián Lasso y Natalia Pérez como los atletas de más experiencia.

De hecho señaló que Pérez fue invitada a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud y antes de ver acción en Panamá también competirá en el Mundial Juvenil que se celebrará en Uzbekistan.

"Natalia se ganó una invitación para las Olimpiadas Juveniles y todo esto es parte de su preparación", precisó.