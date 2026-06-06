Solly Betesh y Luis Ramírez, una dupla con hambre de gloria

El piloto panameño Solly Betesh, conduciendo su potente auto Audi R8 LMS #44, tuvo un buen desempeño durante las pruebas de clasificaciones previa a los 500 Km de Panamá al registrar un tiempo de 1:00.029 en la categoría del GT Challenge.

Betesh, respaldado por Lubricantes Castrol, hará mancuerna con Luis Ramírez, dupla panameña que sumó sus primeros puntos en la fecha inaugural del serial GT Challenge de las Américas.

"Todo el crédito para el equipo que ha trabajado horas extras para tener listo el carro. Ahora solo queda enfocarnos en los preparativos para la carrera", expresó Betesh.