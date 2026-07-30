Takcorta apunta a su tercera victoria de manera consecutiva

El caballo Takcorta sale a la pista en busca de su tercera victoria consecutiva en una carrera condicional en distancia de 1,300 metros.

Takcorta quien llevará a su jinete habitual Abdiel Jaén, expone su invicto en la primera carrera sabatina, ante un lote de importados donde destaca el Bustin Fox quien llegó cuarto en el pasado Clásico Día Internacional del Trabajador.

El representante del Babamwy Stable entrenado por Luis Paz Rodríguez, recientemente registro 1,00.3 para los 1,000 metros contraparando en 1,13.3.

Reaparece Latino Gringo

Mañana se reactiva a la actividad el caballo, Latino Gringo, que no corre desde su debut en abril, cuando capturó una tercera posición.

Este potro colorado, pensionista de la Cuadra La Esmeralda, participará en una carrera condicional en la segunda dominical en distancia de 1,000 metros y tendrá la conducción de Johan Garibaldo

Doña Perfecta, la mejor nacional

Al finalizar los siete primeros meses del año, la yegua Doña Perfecta, se apoderó de la cima de la estadística de mejores ejemplares nacionales con un 66.7% de efectividad.

Esta yegua, que está participando en la clasificatoria para la Copa Dama del Caribe, ha registrado dos victorias clásicas y un segundo.'

66.7%

es la efectividad de Doña Perfecta, lidera las estadísticas 1,000

son los metros de distancia que correrá Latino Gringo.

La escoltan Living Legacy, que ganó el Clásico de la Familia Altamirano-Duque con 2 triunfos y dos segundos.

Smart Eros, descendió de la primera posición a la tercera. Presenta dos victorias y un segundo

Le siguen en ese orden en la estadística de los mejores 10 ejemplares nacionales: Imperator, Avril, Sol Premier, My Sharona, Indian Music, Wonder Lady y Candy Moon.