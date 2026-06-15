Futbolista / Pasión Mundialista 2026 / Uruguay Estados Unidos Uruguay contra Arabia Saudita vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/15 16:00:00 Noticias Relacionadas 1 España empata ante Cabo Verde y revive fantasmas del Mundial 2 Belgica y Egipto vive el partido minuto a minuto 3 Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido' 4 Carrasquilla evoluciona en su recuperación 5 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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