Vinícius reconoce que debe escuchar más a Ancelotti y se confirma el regreso de Neyma

La 'Canarinha' recupera sensaciones tras vencer a Haití por 3-0 en Filadelfia. Vinícius Júnior, elegido el mejor jugador del encuentro, se mostró autocrítico y elogió la visión táctica de Carlo Ancelotti, quien lo ubicó en una posición menos habitual para él.

El extremo del Real Madrid cuajó uno de sus mejores partidos con la selección brasileña jugando por dentro, entre los dos zagueros rivales, un ajuste estratégico ordenado por el estratega italiano.

"Hoy (por el viernes) jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro. No juego mucho por allí, pero siempre que me lo pide, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", señaló 'Vini' entre risas en la zona mixta del Lincoln Financial Field.

El '7' aseguró encontrarse en su mejor momento "físico, técnico y mental", y destacó que este triunfo les da la tranquilidad necesaria para afrontar la última jornada de la fase de grupos frente a Escocia en Miami.

Alarma por Raphinha y la buena noticia de Neymar

La nota negativa de la jornada la protagonizó Raphinha, quien se retiró lesionado al filo del descanso por molestias en los isquiotibiales. Vinícius se mostró afectado por su compañero: "Es un jugador muy importante para nosotros y ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones. Esperemos que no sea nada". Ancelotti confirmó que el jugador del Barcelona será evaluado este sábado.

Por otro lado, la gran novedad de la rueda de prensa del técnico italiano fue la confirmación del regreso del astro brasileño para el siguiente compromiso.

El regreso esperado

Ancelotti aseguró de forma tajante que Neymar estará disponible para el partido contra Escocia, tras haberse quedado en el hotel de concentración recuperándose de una lesión muscular.

El técnico justificó el bajón de intensidad en el segundo tiempo debido a la necesidad de rotar y pensar en el exigente calendario, sustituyendo a piezas clave como Matheus Cunha y el propio Vinícius.

Todo se decide en la última jornada

Con este resultado, Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, empatado con Marruecos. Escocia marcha tercera con 3 puntos y Haití ya se encuentra eliminada. El pase a la siguiente ronda y el liderato definitivo se definirán el próximo miércoles con los duelos simultáneos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití.