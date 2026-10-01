Yankees y 'Chema' apuntan a los Rays

Los Yankees de Nueva York, donde milita el panameño José "Chema" Caballero, festejan haber eliminado a su archirrival, los Medias Rojas de Boston, en la Serie de Comodines y, de paso, avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

La novena de Nueva York se impuso a los Medias Rojas por 9-2 el miércoles por la noche en el Yankee Stadium para barrer la serie por 2-0 y avanzar a la Serie Divisional, donde los esperan los Rays de Tampa Bay.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El santeño José "Chema" Caballero solo tuvo acción en el segundo partido de la serie ante los Medias Rojas, en el que salió a defender la tercera base en la octava entrada, sin turnos al bate.

Ahora, los cañones de los "Bombarderos del Bronx" apuntan a su próximo rival, los Rays de Tampa Bay, en una serie que arranca este sábado en el Tropicana Field y se jugará al mejor de cinco partidos.

Para ese primer partido, el equipo dirigido por el mánager Aaron Boone tiene entre sus planes como posibles abridores a Gerrit Cole o a Carlos Rodón, según indicó el entrenador de lanzadores Matt Blake, reporta mlb.com.

"Vamos a disfrutar de esto y estamos entusiasmados por tener la oportunidad de enfrentarnos a un equipo de Tampa Bay realmente bueno", expresó Boone al sitio digital.

De igual manera, el piloto de los Yankees de Nueva York se mostró complacido por el trabajo realizado por sus jugadores ante el conjunto de los Medias Rojas: "Estoy muy satisfecho con nuestra forma de jugar", dijo.