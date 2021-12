Acodeco multa a 751 agentes económicos por incumplir márgenes de comercialización de productos de aseo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto 751 multas a diferentes agentes económicos por no acatar los márgenes de comercialización de 11 productos de aseo personal, limpieza y consumo, que fueron establecidos debido a la pandemia de la covid-19.

Las multas, en primera instancia, por incumplir con el Decreto Ejecutivo No. 114 del 13 de marzo de 2020, suman un total de $872,374.50 y representan el 47.82% de las multas impuestas por la Acodeco.



En este sentido, 451 agentes económicos fueron sancionados por mantener precios por encima del margen establecido y 300 por no presentar la factura correspondiente para comprobar los márgenes respectivos.



En tanto, los agentes económicos con más cantidad de multas, por el incumplimiento de este decreto, son los minisúper (354); supermercados (88); farmacias (132); almacenes (73) y abarroterías (61).



​Cabe señalar que los márgenes de comercialización establecidos en el decreto No. 114, son del 15% para mascarillas desechables y del 23% para los otros 10 productos que son antibacterial o antimicrobial, gel alcoholado o antibacterial y alcohol para uso externo.

Además, jabón antibacterial en barra o líquido, desinfectantes pañuelos desechables, desinfectantes en aerosol, vitamina C, guantes desechables y paños húmedos.

