Acuerdos con China generan optimismo

Los acuerdos alcanzados entre Panamá y China para la renovación del Tratado de Nación Más Favorecida en materia de transporte han sido bien recibidos entre los empresarios; esperan que, tras dicho encuentro, las retenciones de buques disminuyan.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, señaló que llegar a consensos con uno de los principales socios estratégicos e inversionistas del país es importante.

La reunión entre ambas autoridades, a su juicio, debería "calmar las aguas" y frenar la detención de embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos.

"Lo vemos con buenos ojos y nos parece pertinente ese viaje y los acuerdos que se están haciendo porque es necesario para el país", subrayó tras consultas de Panamá América.

Reconoció que estas acciones están afectando el registro local; por tanto, la estrategia que ha puesto en marcha el Ejecutivo para desescalar la tensión con China es recibida con optimismo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) coincide en que las negociaciones con el país asiático son "favorables"; sin embargo, se mantiene a la expectativa de las condiciones de este acuerdo.

El presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, valora que el anuncio dado por las autoridades haya sido beneficioso para Panamá y confía en que cesen las inspecciones a los buques.



Las retenciones de buques panameños en puertos chinos, según el canciller Javier Martínez-Acha, han provocado una caída en el abanderamiento local.



Los empresarios esperan que los acuerdos logrados entre Panamá y China contribuyan a que la detención de naves panameñas disminuya.



La delegación panameña que viajó a Pekín del 16 al 18 de julio para reunirse con las autoridades chinas tenía la misión de conocer los criterios técnicos de supervisión empleados por el Estado rector portuario (Port State Control).

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) no dio mayores detalles sobre los temas tratados en la reunión con China, informó, a través de un comunicado, que ambas naciones procederían con los trámites correspondientes a la renovación del tratado.

La delegación panameña que viajó a Pekín del 16 al 18 de julio, además de sostener conversaciones orientadas a ampliar la vigencia del convenio, tenía la misión de conocer los criterios técnicos de supervisión empleados por el Estado rector portuario (Port State Control) a las embarcaciones de registro panameño, pues sus retenciones, luego del fallo que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company en los puertos de Balboa y Cristóbal, han aumentado hasta un 400%.

Sin embargo, China sostiene que las detenciones no guardan relación con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, sino con temas de seguridad.

Mencionan que varias naves de registro local han estado involucradas en accidentes marítimos, poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes.

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Estas medidas, según el canciller Javier Martínez-Acha, han provocado una caída en el abanderamiento panameño.