Asociación Bancaria de Panamá exhorta a clientes acercarse a sus bancos

El próximo 30 de septiembre vence el periodo para formalizar la reestructuración de créditos de deudores que mantienen una reducción de jornada laboral, hayn perdido su trabajo o estén en contrato suspendido.

Versión impresa

Otoo Wolfschoon, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), dijo que los clientes aún tienen la oportunidad en las próximas tres semanas de acercarse a sus bancos, exponer su situación y llegar a un arreglo.

Wolfschoon dijo que los clientes en esta situación es mínima ya que un 60% se mantuvo realizando sus pagos durante estos 18 meses y de un 40% de los clientes con préstamos modificados, la gran mayoría ha logrado acuerdos.

"Cuando vas al banco es posible que baje la letra, consolide algunas deudas, todas estas opciones están disponibles dentro de los bancos...hacer el llamado a las personas que no han ido a los bancos que se acerquen y traten de llegar a acuerdos", sostuvo el presidente de la Junta Directiva de la ABP en declaraciones al programa Radiografía que se transmite por ECO TV y RPC Radio.

Aseguró que el negocio de los bancos no es quitar bienes a los clientes.

"Muchas personas ahora mismo no tienen la capacidad de pagar sus obligaciones como originalmente la pactaron, y eso los bancos lo entienden, necesitan que las personas lo sustenten de alguna manera, las personas tendrán alguna de demostrar mira tengo un contrato ahora me ha bajado, mi ingreso no es lo mismo, todo eso se puede sustentar y documentar", indicó Wolfschoon.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para acordar la reestructuración de créditos deberá evidenciarse el contacto del deudor con la entidad bancaria, realizarse la sustentación escrita sobre la restricción temporal de liquidez, la cual deberá estar documentada en los expedientes de crédito de los bancos y formalizarse la reestructuración.'

484

mil 925 préstamos.

La SBP aclaró que lo dispuesto será aplicable en el caso de deudores que no hayan contactado a la entidad bancaria, o que habiéndose contactado no hubieren formalizado una reestructuración debido a su actual situación financiera, y deudores con créditos modificados que por su situación financiera requieren nuevamente reestructurar sus obligaciones.}

VEA TAMBIÉN: Autos eléctricos empiezan a tomar auge en Panamá

Cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá cuando empezó la pandemia un millón 200 mil préstamos se modificaron a causa de la crisis sanitaria del coronavirus que provocó la suspensión de contratos laborales, despidos, cierre de empresa y reducción de jornada laboral

Hasta el 30 de junio el regente bancario, publicó que unos 484 mil 925 préstamos ya se habían modificado con un saldo de 15 mil 621 millones de dólares.

Organismos internacionales estiman que este año la economía panameña crecerá por encima del 9%, sin embargo no será suficiente para recuperarnos del 17.9% que se desaceleró el año pasado por la pandemia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!