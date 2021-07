Cámara Marítima exige mejores condiciones al Gobierno

La pandemia ha impactado a muchas de las actividades económicas en el país y la industria marítima, logística y portuaria aunque no se ha detenido pide impulsar mejores condiciones para el desarrollo sostenible del sector.

La Cámara Marítima de Panamá instó al Gobierno Nacional a cuidar los mejores intereses de la nación, respetando siempre la seguridad jurídica del país y de las empresas.

"Consideramos oportuno como industria hacer un llamado enérgico a las autoridades, para obtener un desempeño que garantice los estándares de cumplimiento, donde se involucre la participación activa del sector privado para asegurar la transparencia en la negociación de contratos vinculados a la promoción y construcción de nuevas facilidades", expresó el gremio.

Enrique Clément, presidente del gremio logístico, señaló que el gobierno debe definir las políticas, contratos, negociaciones, promociones o cambios para el desarrollo sostenible del sector marítimo en Panamá.

"Obviamente, durante los últimos 10 años, no se han hecho los ajustes necesarios para mejorar nuestras infraestructuras o instituciones estatales. Pedimos que sea aprovechado el beneficio que debe ser obtenido de una ampliación trascendental del Canal de Panamá", expresó.

Clément aseguró que no a toda la industria le va bien. "Las industrias marítimas auxiliares (reparaciones navales, búnker, servicios de avituallamiento) están afectadas. Nuestra industria no son solo líneas, puertos y agencias de carga, hay otra gama de negocios que forman parte de nuestro sector que no han podido estabilizarse", manifestó.

Además indicó que mantienen un compromiso de continuar aportando desde el sector privado para seguir siendo el hub logístico y marítimo que genera mayores beneficios, aprovechando las ventajas comparativas que brinda al mundo la ampliación del Canal de Panamá y que debe permear con mayor intensidad hacia nuestro país.'

116

mil 673 emplea la industria de transporte, comunicación y logística hasta septiembre de 2020. 12%

estiman los organismos que crecerá este año la economía panameña.

El año pasado el sector logístico que alberga transporte, almacenamiento y comunicaciones disminuyó 4.9% su aporte a l producto interno bruto (PIB) a raíz del impacto de la crisis del coronavirus.

La industria de transporte, comunicación y logística hasta septiembre de 2020 es la sexta actividad económica en la generación de empleo con 116 mil 673 (7.2%).

La búsqueda de nuevos clientes, el avance de las industrias marítimas auxiliares y zonas logísticas, que han registrado un estancamiento durante los últimos años, le ha restado competitividad a la posición geográfica y, por ende, valiosas oportunidades para la nación panameña.

Ante esta situación, Clément afirmó que las entidades de gobierno incluyendo la Autoridad del Canal de Panamá, tienen que ser facilitadores, para que los servicios que brindan progresen económicamente y por ende los ayude a seguir siendo atractivos para el mundo. "Solo así podemos seguir atrayendo interés de nuevos negocios para el país", añadió.

El pasado mes de mayo la Autoridad de Aduanas y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo e fortalecer el sector logístico del país, y para lo cual se establecerá una mesa de trabajo permanente.

En el documento se detalla que este acuerdo permitirá establecer un sistema de intercambio para analizar las normativas y procesos que actualmente rigen el sector logístico y en donde la ANA ejecuta un importante rol.

El presente memorando entrará en vigor a partir de su refrendo por parte de la Contraloría y tendrá una vigencia de tres años. Sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado con 30 días de anticipación con previa notificación escrita a la otra parte.