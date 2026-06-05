Canal de Panamá reducirá el calado máximo permitido para los buques Neopanamax ante amenaza de El Niño

El Canal de Panamá informó este viernes de una reducción del calado a 49,5 pies (15,09 metros) a partir del 3 de julio próximo para los buques que transiten por las esclusas neopanamax, la ampliación operativa desde 2016 de mayores dimensiones, como medida preventiva ante la probabilidad de un fenómeno El Niño fuerte este año que se extienda hasta 2027.



El calado es la parte sumergida del barco y el Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo y que une el Atlántico con el Pacífico, ofrece uno máximo de 50 pies (15,24 metros).



"El ajuste estacional de calado no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto se reduce a menos del 1,7 % de los buques Neopanamax que transitan por el Canal", afirmó en un comunicado la administración de la vía de 82 kilómetros de longitud y por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.



La consecuencia directa de reducir el calado es que el barco debe cruzar el paso navegable con menos carga, lo que puede suponer un reto logístico para los clientes.



Esta reducción de calado, que no se aplicaba desde hace dos años, se decidió en función de los niveles actuales y proyectados para las próximas semanas del lago artificial de Gatún (1913), que junto con el Alhajuela (1935) surten de agua al Canal y a más de la mitad de los poco más de 4 millones de habitantes de Panamá, indicó la misiva oficial.



La reducción del calado es una medida "habitual" de la temporada seca en Panamá, que generalmente va desde mediados de diciembre hasta finales de abril, que no se aplicó hasta ahora debido al verano "inusualmente húmedo" registrado este 2026, una circunstancia que permitió mantener niveles óptimos de almacenamiento en los embalses, indicó el Canal.



"La acción complementa las medidas de ahorro de agua implementadas desde diciembre de 2025 como parte de la preparación para la temporada seca de 2026 y ante la posibilidad de que se registre un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, con potencial de extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico", agregó.



Las medidas preventivas de ahorro incluyen esclusajes simultáneos, o que dos embarcaciones pequeñas transiten al mismo tiempo por una misma esclusa, o el uso de las tinas de ahorro de agua en las esclusas neopanamax en los cambios de dirección de buques, entre otras.



En el 2023, cuando Panamá sufrió una sequía estacional más prolongada de lo habitual y potenciada por El Niño, el Canal redujo paulatinamente el calado llegando a 44 pies (13,4 metros) en la neopanamax, una medida que junto con la reducción de tránsitos diarios (hasta 22 en noviembre de ese año cuando lo normal son 35 a 36), se prolongó un año.