Canal recibe los documentos de los interesados en puertos

Las empresas interesadas en construir dos puertos en el Canal de Panamá presentarán este jueves la documentación legal, financiera y técnica solicitada en el marco de la licitación pública, que será analizada para determinar cuál puede avanzar en el proceso al reunir las condiciones para desarrollar los proyectos valorados en unos 2.600 millones de dólares.

"Esperamos recibir la documentación para el próximo 9 de julio", dijo el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, recordando que el proceso de licitación de las terminales se lanzó el pasado 30 de enero.

En aquella fecha se publicaron los pliegos de precalificación para construir los puertos de Corozal, en el Pacífico, y Telfels, en el Atlántico, con una inversión global de 2.600 millones de pesos.

"Las licitaciones de los puertos van a ser separadas y así le hemos informado a la industria tanto en la presentación del proyecto el 27 de octubre como en las conversaciones individuales" sostenidas con los interesados, dijo.

No está claro cuánto tiempo se tomará la junta técnica de evaluación para seleccionar a las empresas que avanzarán y podrán presentar ofertas. Sin embargo, funcionarios del Canal dijeron en octubre pasado que se esperaba adjudicar el contrato de concesión de los puertos en el 2026 para poder iniciar operaciones en el 2029.

La entidad ha sostenido reuniones individuales con representantes de APM Terminals (Países Bajos), Cosco Shipping Ports (China), CMA Terminals (francia), DP World (EAU), Hanseatic Global Terminals (Países Bajos), MOL (Japón), PSA International (Singapur), SSA Marine–Grupo Carrix (EE.UU.), Terminal Investment Limited (Suiza), ONE (Japón), Evergreen (Taiwán).

El objetivo de estos puertos es "incrementar la capacidad nacional de transbordo entre 5,0 y 6,0 millones de TEU (contenedores estándar de 20 pies) por año adicionales", explicó la administración de la vía por donde pasa más del 3% del comercio mundial.'