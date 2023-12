Cobre Panamá convocó a trabajadores para su liquidación

La mañana de este sábado 16 de diciembre, cerca de 4 mil trabajadores del proyecto minero Cobre Panamá fueron citados para hacer efectiva su liquidación, como consecuencia del fallo emitido por la Corte Suprema de justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley 406 entre Minera Panamá S.A. y el Estado panameño.

"Esta fecha distará mucho de ser celebratoria, porque no se les convocó para una fiesta navideña o la entrega de jamones. Se les llamó para enfrentar la amarga realidad de recibir sus liquidaciones", lamentó el líder de Infraestructura Tecnológica de First Quantum Minerals LTD, para el proyecto Cobre Panamá, Mario Romera.

Romera cuestionó la indiferencia y la falta de empatía general frente a la situación que enfrentan miles de trabajadores de la empresa, que ahora enfrenta un proceso de cierre.

"El impacto de estos despidos, este drama humano a escasos días de Navidad y fin de año, ha tenido como respuesta la indiferencia general, como si fuera ajeno o carente de relevancia para el país. Y no lo es", señaló.

Romera hizo un llamado a mostrar empatía hacia los trabajadores, al margen de las controversias que rodean al contrato con el Estado o las preocupaciones asociadas a la industria minera.

Así mismo resaltó la calidad de mano de obra que quedaría cesante e instó al sector empresarial panameño a considerar a estos profesionales.

"Trabajar en un entorno minero implica una serie de demandas profesionales y personales que no todos pudieron sobrellevar, tanto durante la etapa de construcción como durante la operación en los últimos cuatro años. Sin embargo, todos tuvimos la valiosa oportunidad de experimentar de primera mano lo que significa ser parte de una empresa internacional comprometida con rigurosos estándares éticos y profesionales", destacó.

Cobre Panamá abarcó una amplia variedad de especialidades dentro del proyecto minero más avanzado del continente, desde geología hasta logística, medio ambiente, biólogos, ingenieros, especialistas en salud laboral, recursos humanos y formación, en equipo pesado, seguridad industrial, finanzas, laboratorios, procesos industriales con tecnología de vanguardia o generación eléctrica, indicó.

"Es realmente desgarrador tener que despedir a una gran parte de este equipo, algunos de los cuales están considerando emigrar a otros países donde estoy convencido de que podrán desarrollar carreras exitosas y gratificantes acorde a su valía", señala Romera.

"A los empresarios panameños que tengan la oportunidad de entrevistar a estos especialistas, les insto a no dudar de estos profesionales y a contactarme para cualquier referencia. En mis 35 años de carrera profesional a nivel internacional, esta sería la primera vez que recomendaría a profesionales sin ningún tipo de reserva, tanto en términos de capacidad técnica como en calidad humana", señala en una publicación a través de su red social Linkedln.

Luego de unos 37 días de fuertes movilizaciones en las calles, el pasado 27 de noviembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá volvió a declarar inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A, este último contemplado en la Ley 409.

Con este fallo, la Ley 406 quedó expulsada del sistema normativo que rige en el país.

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) envió a la empresa Minera Panamá S.A. la orden de finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficios, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general.

La primera semana de diciembre, Minera Panamá S.A. también solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) la terminación de contratos de más de 4,000 trabajadores.

