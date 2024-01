¿Cómo justifican y cuánto impacta la nueva tarifa eléctrica?

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes Rodríguez, calificó el alza de la tarifa eléctrica como un tema circunstancial producto de la reducción significativa de la generación de energía hídrica, la más barata que impacta la tarifa eléctrica.

Fuentes sostiene que la generación hídrica se redujo hasta un 44 % en comparación con el 70 % de años anteriores. A la fecha, la matriz energética está compuesta por 44 % de energía hídrica, 11 % eólica, 9 % solar, con una dependencia de 36 % térmica, a consecuencia principalmente del Fenómeno de El Niño.

¿A quién impacta?

La ASEP detalló que para los clientes de las empresas de distribución Edemet y Edechi la tarifa no sufrirá incrementos por los próximos seis meses, lo que equivale a un 74 % de los clientes del servicio eléctrico, ubicados en las provincias de Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Veraguas, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. Para estas provincias tampoco se registra variación en el precio del combustible, indicó.

Los clientes de Bocas del Toro también se benefician con la extensión del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), recientemente aprobado, lo que impacta en un 0 % de incremento en la tarifa.

¿Por qué Edemet y Edechi no están expuestas a la variación?

Estas empresas no están expuestas a la variación del mercado ocasional o los precios variables porque tienen el 98 % de la energía contratada lo que le da mayor estabilidad a sus tarifas, expresó Fuentes.

Estas empresas también fueron beneficiadas con la rebaja en la tasa de rentabilidad fija que benefició tanto la distribución como a la trasmisión de energía. En este sentido, Fuentes aclaró que el aumento en la tarifa eléctrica responde al componente de generación, que representa el 70 % de la tarifa eléctrica.

El pasado viernes, la ASEP también giró instrucción a las empresas Edemet y Edechi para que apliquen un porcentaje de disminución en la tarifa por multa impuesta por el regulador a consecuencia de las deficiencias en el servicio. Las multas a estas empresas ascienden a los 6 millones de dólares y debe verse reflejado en la factura de sus clientes.

¿Por qué los clientes de ENSA Panamá resentirá un aumento?

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes Rodríguez, explica que el 31 % de su mercado no está contratado, quedando mayormente expuesto al mercado ocasional, no obstante, los clientes de ENSA con un consumo de 0 a 300 kwh no tendrán variación significativa, aeguró.

En tanto, los clientes de mayor consumo tendrán una variación progresiva que puede alcanzar hasta el 2 % y 15 % para clientes como los de la Tarifa Con Demanda Máxima (MTD), explicó Fuentes.

En el caso de ENSA Panamá, el regulador afirma que para mitigar su exposición al mercado ocasional se han realizado licitaciones de corto plazos, con bajo resultado debido a la baja oferta de generación hídrica. El funcionario adelantó que se prepara una licitación de corto plazo para energía eólica y renovables.

¿Qué ha pasado con los subsidios?

La ASEP recordó que el Ejecutivo eliminó el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) Extraordinario por Covid 19, y actualmente, solo rigen el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) Ordinario que para este semestre se fijó en 45 millones de dólares que alcanza a clientes de 0 a 300 kwh, un 74 % de los clientes totales.

Así mismo, el Fondo Tarifario de Occidente (FTO) suma unos 40 millones de dólares que beneficia al 99.9 % de los clientes de Chiriquí y Bocas del Toro.

¿Por qué no se anunció antes este incremento?

El costo de la energía no lo impone la ASEP, depende del mercado eléctrico donde las distribuidoras preparan una proyección del costo de energía de manera mensual donde consideran los costo de generación y transmisión, insistió el titular del ente regulador del mercado eléctrico en Panamá.

En este sentido, representantes de Ensa Panamá han asegurado que para este periodo se estimó un aumento de hasta un 29 % en el cálculo de generación.

La distribución pesa 26 %, la transmisión pesa 3 % y la generación 71%. Para la tarifa que entró a regir en octubre de 2023, el costo del mercado ocasional estaba en 70 dólares, el que definió la Asep por tema de racionamiento para este último periodo está en150 dólares, indican fuentes de Ensa Panamá. "En el conjunto del costo de generación tenemos un aumento del 29 % y esto pesa el 71 % de la tarifa", agregó.

A las empresas distribuidoras también se les ordenó suspender desde el 1 de enero hasta el 10 de enero la facturación a espera de la extensión del Fondo Tarifario de Occidente (FTO).

Fuentes adelantó que junto a la Asamblea Nacional trabajan en la modificación de la ley en tres aspectos: calidad de servicio, en precio de la energía y en modernización del sistema eléctrico.

En el tema de precio de la energía, Fuentes sostiene que la exposición a los precios del mercado ocasional, en este sentido, la Secretaría Nacional de Energía ya recomendó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (Etesa) elaborar los pliegos de cargo para licitar la compra a largo plazo de energía, potencia y energía asociada.

Se trata de la primera licitación de largo plazo exclusiva para energías renovables a efectuarse en Panamá en los últimos 10 años y la primera en la región centroamericana que incorpora sistemas de almacenamiento de baterías, para darle más flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional.

