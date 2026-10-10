Copa flexibiliza su política luego de afectación de operación por terremoto

Copa Airlines anunció este sábado que ha ampliado su política de flexibilidad para cambios, créditos y reembolsos de boletos debido a los problemas que enfrenta tras el terremoto de 7,7 el viernes en Panamá, que obligó primero a un cierre temporal y ahora a una operación intermitente del principal aeropuerto del país centroamericano.



El terremoto, con epicentro en un poblado costero del sur de Panamá, no causó muertes, solo cerca de una treintena de heridos y daños materiales, y ha estado seguido de múltiples y constantes réplicas - un comportamiento normal tras eventos sísmicos de gran magnitud - que han afectado la operación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones.



"Copa Airlines continúa restableciendo sus operaciones, luego de una jornada ayer (viernes) particularmente compleja debido a los múltiples cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen ocasionados por los movimientos sísmicos y sus constantes réplicas", indicó la aerolínea de bandera panameña en un comunicado.



Los cierres temporales han requerido nuevas inspecciones de las instalaciones y pistas del aeropuerto, generando afectaciones adicionales en la operación de la aerolínea, por lo que "Copa aún enfrenta desafíos operativos, entre ellos demoras prolongadas, cancelaciones y ajustes en algunos itinerarios".



Es por ello que para ofrecer más alternativas a los pasajeros afectados por la situación, "Copa ha ampliado su política de flexibilidad para cambios, créditos y reembolsos".



Esta flexibilización aplica a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, cubre viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, en cualquier ruta operada por Copa Airlines, permite realizar cambios sin cargo por modificación ni diferencia de tarifa, con una ventana para reprogramar los viajes hasta el 31 de octubre de 2026.



"Quienes decidan no viajar podrán conservar el valor de su boleto como crédito para utilizarlo en una fecha posterior, sin cargo por cambio mientras dure la vigencia del boleto. Asimismo, se encuentra disponible la opción de solicitar el reembolso de boletos no utilizados o de la porción no utilizada de boletos parcialmente utilizados, incluso cuando la tarifa adquirida no sea reembolsable", señaló.



La aerolínea de bandera panameña continúa además asistiendo a los pasajeros impactados por las interrupciones en su itinerario, brindando alojamiento cuando corresponde y sujeto a disponibilidad, así como gestionando alternativas de viaje en otras aerolíneas cuando existen opciones.



"Copa Airlines espera que esta situación se normalice próximamente y recomendamos a los pasajeros que aún no han iniciado su viaje verificar el estado del vuelo en copa.com o en la aplicación móvil de Copa Airlines antes de dirigirse al aeropuerto ya que podrían presentarse demoras adicionales y nuevos ajustes", afirmó la empresa.