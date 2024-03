Crecimiento económico 2024, en manos del próximo presidente

Las proyecciones del crecimiento económico de Panamá para el 2024 no son las mejores, no obstante hay quienes consideran que la situación tampoco es trágica, ya que va a depender mucho de las medidas que aplique el Gobierno que entra el 1 de julio.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá disminuya al 2.5% en 2024, como resultado del reciente cierre de una mina de la unidad local de la canadiense First Quantum Minerals, economistas nacionales tienen sus propias proyecciones.

En ese sentido el expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, considera que la nación centroamericana podría estar por debajo de lo que ha pronosticado el FMI, ya que él ve que el crecimiento estaría entre 1.5% y 2%.

Contrario a lo planteado por Estrada, el economista Reyes Arturo Valverde es más optimista y cree que el crecimiento de Panamá estaría entre el 3% y 4%.

Antes que se diera el fallo de inconstitucionalidad, economistas y organismos internacionales proyectaban que el crecimiento económico de Panamá estaría arriba del 5%, proyección que ha variado.

"No hay todavía a corto plazo, una actividad que vaya a suplir la ausencia de la mina, así que vamos a tener que esperar probablemente para este año que se puedan promover algunas industrias o actividades económicas que puedan cubrir en parte la ausencia de la mina, ya para el 2025 tal vez podamos decir que iremos recuperando ese vacío que deja la mina en las actividades económicas de Panamá", expresa Estrada.

Señala el economista que se estaría ante uno de los porcentajes más bajos de crecimiento de los últimos años, sin incluir el año de la pandemia que estuvo en negativo.'

2.5%

es el crecimiento que proyecta el FMI para Panamá, aunque los planteamientos difieren. 5%

es la proyección inicial que había de crecimiento para Panamá en el 2024.

Recuerda que en el 2001 fue el más bajo que recuerda cuando casi se cae en negativo, pero de ese año en adelante se ha mantenido un crecimiento de 3,4 y 5%, hasta llegar al 12%, que fue el año de mayor crecimiento.

Por su parte Reyes Arturo Valverde explica que "en el modelo que estoy desarrollando el crecimiento está entre el 3 y 4%, porque uno de los elementos que incluye el FMI es que la mina que producía alrededor del 7% de las exportaciones y que en su momento otorgaba el 0.6% de los impuestos no tiene su industria en Panamá, al no tener industrias que le provea equipos, materiales e insumos y demás todo lo tenía que importar, por lo cual no hay un efecto que implique que la economía panameña sea afectada por esa situación".

Señala que "nuestro dinamismo, nuestro proceso económico en un momento evadiría ese efecto por el hecho que como no se puede reflejar en la industria nosotros podríamos soslayar ese hecho".

El economista indica que la economía panameña descansa como variable económica de la demanda en el consumo, "entonces los sectores que normalmente están conllevando esto son la industria manufacturera, el turismo, el Canal con toda y su situación del cambio climático es indispensable, el tema del centro bancario internacional y lógicamente siempre tenemos la esperanza que el sistema de logística portuaria y demás esté empujando a pesar de la situación de China".

El desafío, según Valverde, es hasta dónde llegaría el tema de la sequía que afecta al Canal de Panamá, "supongamos que la situación se mejore en mayo, indudablemente vamos a tener una recuperación más rápida del Canal que lo que se proyecta, pero todo va a depender de la situación de cómo podemos superar, porque lógicamente hay un problema en el Mar Rojo y las dos vías más importantes del trasiego mundial se han visto afectadas, por lo tanto, los barcos en un momento dado, sino se repara o se resuelve van a optar por ella, esperemos que sea el Canal que pueda tener esa solvencia".

Recuerda el especialista que "siempre los procesos electorales son una situación de desajustes y de reingeniería por parte del Gobierno que entra, ello implica que Panamá en las últimas elecciones ha dado condiciones favorables de solvencia democrática, no ha tenido esa situación que sacuda fuertemente, no se elige con presión a sus gobernantes".

