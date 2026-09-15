Crecimiento superó proyecciones

La economía panameña creció 6.4% en el segundo trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Es el trimestre con el crecimiento más alto desde el tercero de 2023, cuando fue de 7.9%.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Supera, a su vez, los crecimientos de los dos trimestres anteriores, que fueron de 4.8%.

El informe del Inec detalla que el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) en la primera mitad del año fue de 5.5%.

Este desempeño sobrepasa las estimaciones realizadas por organismos financieros internacionales, que fueron muy cautelosos, debido al conflicto en Medio Oriente.

El comercio al por menor y mayor, el transporte terrestre de pasajeros, la construcción, la intermediación financiera, la agricultura, hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y empresariales destacaron con buenos números en los meses de abril, mayo y junio.

De igual forma, las artes, el entretenimiento y la creatividad, la generación térmica, y otras actividades de servicio, tuvieron buen comportamiento en este periodo.'



La actividad de la construcción mostró, durante el segundo trimestre, un crecimiento conjunto de 1.3% y de 4.5% en la primera mitad del año.



Registró un incremento de 3.2%, principalmente, por el aumento de turistas. Los restaurantes, en cambio, presentaron una disminución.

El comercio creció 11.6% en el segundo trimestre, destacando las actividades mayoristas en la Zona Libre de Colón, específicamente las reexportaciones de productos de la industria química, maquinaria y equipos eléctricos, aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido con sus accesorios, así como materiales textiles y sus manufacturas.

El transporte creció 12.8% favorecido por el aumento de los ingresos de peajes del Canal.

La única actividad económica que disminuyó en el segundo trimestre fue la de información y comunicación, con -1.8%, debido a la disminución de la demanda en los servicios de telefonía móvil, Internet y cable.