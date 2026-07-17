Desempeño insuficiente y reducción de costos son las principales razones de despido; Panamá lidera cifras

El estudio Salarios y contrataciones, de Konzerta, destaca que el 46% de los consultados señala el desempeño insuficiente del personal como el principal motivo de despidos en su empresa.

Mientras el 42% de los especialistas en Recursos Humanos menciona la reducción de costos, el 19% indica el impacto de la situación económica general, el 17% señala otros motivos; el 8% menciona el cierre de departamentos o líneas de negocio y el 4% indica una fusión o adquisición de la organización.

Este estudio indica que el 86% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que en su organización hubo despidos durante lo que va del año.

Con respecto a los trabajadores, el 81% afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 19% indica que no hubo desvinculaciones.

En comparación con el resto de los países de la región, el porcentaje de despidos en el primer semestre del año es el más alto de la región: Le siguen Chile con el 71%; Perú con el 68%; Ecuador con el 68%; y Argentina con el 67%.

Por otro lado, el 35% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que la organización en la que trabaja prevé una evolución positiva del mercado laboral en lo que resta del año: el 20% anticipa que será buena y el 15% que será muy buena.

En tanto que el 2nd Half Salaries muestra una tendencia negativa con el 83% de los especialistas en Recursos Humanos que no planea aumentar los salarios en lo que resta del año, mientras que el 17% indica que sí tiene previsto hacerlo.

Respecto al tipo de aumento recibido, el 33% de los talentos afirma que se trató de una actualización por inflación; el 52% señala que recibió un aumento real; y el 15% indica que experimentó ambos tipos de incremento.

"Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 41% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 19% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, dijo Miguel Bechara, Director de Konzerta.com en Jobint.

