Francia e Inglaterra se juegan el partido de 'consolación'

Francia e Inglaterra tendrán que jugar el partido que nadie quiere o desea: el premio de consolación por el tercer lugar.

Los galos e ingleses se enfrentarán este sábado (4:00 p.m., hora panameña) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, por la medalla de bronce de la Copa Mundial de la FIFA de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Se estuvo tan cerca y tan lejos de poder volver a estar en otra final de un Mundial, ingleses y franceses tendrán que levantarse luego de sus respectivas caídas en las semifinales.

Francia, que había mostrado un fútbol imponente durante el Mundial, no pudo desarrollar su juego ante España y cayó por 2-0.

El otro que se quedó en la orilla fue Inglaterra que, luego de ir ganando por 1-0, vio que en la recta final del partido ante Argentina el resultado se le escapaba tras dos asistencias de Lionel Messi, convertidas en gol por Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Quedarnos a las puertas así es durísimo", reconoció el capitán de Inglaterra, Harry Kane sobre la derrota de los "Tres Leones" ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

"Cuando estás tan cerca, a poco más de diez minutos, y se te escapa de las manos de esa manera... obviamente duele", dijo el ariete británico sobre la caída de los ingleses, quienes tendrán que conformarse con pelear por el tercer lugar del Mundial.

Inglaterra solo tiene un título mundial en sus vitrinas, logrado en la Copa del Mundo de 1966 cuando fue sede; desde ese entonces no ha vuelto a disputar una final.

Por su parte Francia, con dos estrellas en su escudo (Mundial 1998 y 2018), esperaba hilvanar su segunda final de manera consecutiva, pero España se lo impidió.

El propio seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se mostró frustrado por tener que jugar por el tercer lugar . "Ninguno de estos jugadores (Inglaterra), ninguno de los franceses, quiere disputar este partido. Quieren jugar la final. Todo el mundo juega para ganar el Mundial, pero es lo que hay", dijo el técnico con tono de resignación.