Quina de importados se miden en el Appucapa

Cinco ejemplares importados se ven las caras este domingo en el clásico Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carrera de Panamá -Appucapa-.

Será una prueba de velocidad en distancia de 1,200 metros, donde de acuerdo al programa oficial de carreras sale como favorito Booz Baruc.

Aquí también participan Motek, Full Inox, El Sajon y la yegua Volatile Girl, que busca retar a los machos, todos en busca de su primera victoria clásica del año.

La sexta carrera de la programación dominical está destinado para este magno evento.

Es importante que el entrenador Roberto Arango presenta dos cartas, Booz Baruc y Volatile Girl.Para el clásico Appucapa está destinada una bolsa de B/.22,400 balboas.