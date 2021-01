Deudas por servicio de luz: ¿Qué le recomienda la Asep a los morosos?

El director general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes, recomendó a los clientes del servicio eléctrico, que mantienen pagos atrasados debido a la pandemia de la covid-19, llegar a un acuerdo con las empresas.

Versión impresa

Según Fuentes, la situación es complicada, pero él no puede promover la cultura del no pago y decir que no se cobrará de manera indefinida.

"Es una situación complicada desde el punto de vista social y económico. Esta medida que se levantaba estaba muy próxima y motivó mucha inquietud social. Quisiera decir que debiera mantenerse esto de forma indefinida, pero jurídicamente no puedo sostener ese aspecto", dijo Fuentes en entrevista con TVN Noticias.

Ante el panorama complicado que pueden enfrentar los morosos, Fuentes los instó a llegar a un acuerdo con las empresas eléctricas.

"Nosotros lo que estamos propiciando es un arreglo de pago de lo que corresponde a la ley de moratoria. Sin embargo, creo que hemos dejado en libertad a las empresas y a los clientes. A las empresas les hemos pedido tolerancia de que vean la realidad social de las personas y empresas, pero que lleguen a acuerdos", resaltó.

Correspondiente a la moratoria, hay una deuda que asciende a 80 millones de dólares, mientras que, por pagos atrasados, el monto es de $135 millones.

Por otro lado, el funcionario dijo que esta situación es un duro golpe al sector energético y advirtió que en el futuro puede haber problemas de luz.

"Lo que estamos tratado de evitar es que en el futuro no haya una deficiencia energética en el país", mencionó Fuentes, quien agregó que tres empresas han presentado su solicitud para retirarse del mercado.

VEA TAMBIÉN: Estudiantes que cobran beca por tarjeta tienen hasta el 12 de febrero para entregar documentos

Inicialmente, la Asep había emitido una resolución en la que permitía los cortes de luz desde el 1 de febrero, pero con la nueva resolución se estableció que a partir del 1 de marzo de 2021, las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pagos, estableciendo un límite de consumo hasta 400 kWh.