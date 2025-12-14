Educación, emprendimiento y empleos: pilares de la minería

Aunque la actividad minera en Panamá y el mundo es percibida por algunos actores sociales como una industria meramente económica, expertos en el tema sostienen que esta concepción está totalmente alejada de la realidad porque su principal objetivo no es contribuir a la generación de ingresos de un país, sino mejorar la calidad de vida de sus residentes a través de empleos bien remunerados, capacitaciones, apoyo financiero y proyectos sociales. Por ello, la empresa Cobre Panamá, desde el inicio de sus operaciones, ha puesto en marcha una serie de iniciativas enfocadas en la autosostenibilidad de los panameños.

Una de ellas es el programa Cobre Emprende, que ha beneficiado a más de 100 personas a nivel nacional, principalmente residentes de las comunidades aledañas a la mina, para que fortalezcan sus negocios.

Su propósito es que los emprendedores adquieran conocimientos sobre gestión financiera, formalización legal y marketing digital, aspectos claves para impulsar la rentabilidad de sus empresas.

Elita Martínez, una joven artesana de la provincia de Coclé, señaló que su negocio de sombreros pinta'o ha adquirido mayor notoriedad gracias al programa, reactivando nuevamente sus ventas que luego del cese de operaciones se vieron afectadas.

Martínez espera que pronto se tome una decisión sobre la actividad minera en el país para que haya mayor movimiento comercial en beneficio de los pequeños y medianos empresarios.

"La economía está bastante afectada desde el cese de la minería, pero confiamos en Dios que pronto se restablezca, ya que esto va a beneficiar no solo a la provincia de Coclé, sino a nivel nacional, sobre todo a nosotros, los emprendedores que queremos salir adelante", afirmó a Panamá América.

Martínez, quien se dedica a la confección de sombreros pinta'o de 9 y 18 vueltas por herencia familiar, sostuvo que Cobre Emprende le ha permitido adquirir nuevos conocimientos para seguir impulsando su negocio.'

Por su parte, Jesús Mendoza, pintor del área de Coclesito, provincia de Colón, indicó que a través de este proyecto ha tenido la oportunidad de darse a conocer, exponiendo su arte en distintos lugares del país porque, aunque siempre le había gustado la ilustración, no fue hasta hace 11 meses que tomó la decisión de empezar a comercializar sus obras.

Programa Escuela Feliz

Al igual que los emprendedores, los estudiantes, padres de familia y centros educativos de las zonas cercanas a la mina también se benefician de la responsabilidad social de la empresa a través del programa Escuela Feliz, una iniciativa que busca crear un entorno propicio para el desarrollo de los menores, fortaleciendo su alimentación e infraestructura escolar.

Entre los más de 20 planteles impactados, hasta la fecha, destaca la escuela Miguel de la Borda, en donde se realizan giras médicas para salvaguardar la salud de los estudiantes y docentes, mejoras de infraestructura y se ofrecen apoyos alimenticios.

Matilde Góndola, padre de familia del colegio, manifestó su respaldo al programa e incentivó a la empresa a replicarlo en otras regiones para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades que sus acudidos.

"Estamos contentos y agradecidos con Cobre Panamá por ayudarnos con la escuelita feliz porque realmente es un alimento para los niños que difícilmente podíamos tener", aseveró.

Lamentó que el cierre del proyecto haya paralizado la economía y empleabilidad en la región, afectando a quienes diariamente salían en busca del sustento diario.