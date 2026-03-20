Experto prevé precios más altos de todo en Panamá y aconseja ahorrar: 'No es momento de soltar todas las vacas'

El conflicto bélico en Medio Oriente tendrá repercusiones en el bolsillo de los panameños, advirtió Rafael Jaén, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

En este sentido, Jaén dijo que el primer impacto se sentirá en el precio de los combustibles, no obstante, no descarta que haya repercusiones en el gas de cocina, combustible de aviación y el costo de la vida en general.

"Esta situación (la guerra) para los panameños se transformará en precios más altos de todo", expuso el ejecutivo.

En este sentido, Jaén precisó que no es el momento para soltar todas las vacas de una vez, sino de economizar.

"La primera recomendación es ver cómo economizas y ahorras", manifestó a Hosanna Visión.

Por otro lado, Jaén expuso que no prevé un desabastecimiento de combustible debido a que la industria panameña es robusta.

"Panamá está debidamente equipada con una industria de combustible madura y resiliente. En Panamá hay garantía de que el combustible va a seguir llegando", puntualizó.

En esta línea, el ejecutivo destacó que la mayoría del combustible de Panamá proviene de este mismo hemisferio.

A tener en cuenta que este viernes comenzaron a regir los nuevos precios del combustible. Desde 2022, no se observaban aumentos tan drásticos que, en ese entonces, provocó protestas a nivel nacional que se extendieron por todo el mes de julio.

Desde hoy el galón de la gasolina de 95 octanos subió 75 centavos para ubicarse en $4.33 el galón en las ciudades de Panamá y Colón. En tanto, la gasolina de 91 octanos subió 68 centavos y desde este viernes el precio por galón será de $4.03.

El aumento más dramático lo sufrirá el diésel, que pasará de $3.14 a $4.58, es decir, un incremento de $1.44 el galón.

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Ya el presidente José Raúl Mulino advirtió que no se implementarán subsidios en Panamá y tocará hacerle frente al incremento. También recordó las experiencias anteriores con subsidios que generaron desorden en la administración del mercado de combustibles.

