Falsificación de productos amenaza la inversión y la competitividad de Panamá

El comercio ilícito en el país sigue ganando terreno; un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés) revela que Panamá ocupa el segundo lugar en el índice de Centroamérica con 49.6 puntos, superado únicamente por Costa Rica con 51.2.

Esta calificación supone que el país posee un "riesgo moderadamente alto" ante dicho flagelo; por ello, Jeff Hardy, director de la entidad encargada del estudio, recomendó a las autoridades identificar las áreas de mayor vulnerabilidad, como la Zona Libre de Colón, regular las plataformas de comercio electrónico y reforzar los mecanismos de inspección a través de una estrategia interinstitucional.

Este plan de acción, a su juicio, más que revisar los paquetes y contenedores que ingresan al territorio nacional, debe enfocarse en reducir la incidencia de esta actividad ilegal que representa el 2.3% del comercio mundial, es decir, más de 400 millones de dólares.

El comercio de productos falsificados, según Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), no solo genera pérdidas económicas, sino que también afecta la competitividad, confianza y desarrollo de las instituciones y el país.

"No es un problema marginal, es una amenaza directa al crecimiento económico, a la inversión, al empleo formal, la recaudación fiscal, la seguridad de los consumidores y al Estado de derecho", advirtió.

Aseguró que la circulación de estos productos, además de reducir las oportunidades de las empresas que cumplen a cabalidad las normas, impacta la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de la población.

Reiteró que cuando la ilegalidad resulta más rentable que la formalidad, toda la sociedad pierde; por tanto, se deben encontrar soluciones conjuntas (sector privado y público) para contrarrestar este fenómeno.



El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que las incautaciones de productos ilícitos, en los dos últimos años, ascienden a más de 42 millones de dólares.



La directora de la entidad, Soraya Valdivieso, reconoció que el comercio ilícito se ha convertido en una fuente de ingresos para el crimen organizado, permitiéndole ampliar su presencia en la región; por ello, la cooperación internacional para erradicar este flagelo es indispensable.



La Autoridad Nacional de Aduanas, en ese sentido, inició con la implementación del sistema integral de gestión de riesgos, cuyo propósito es fortalecer los análisis anticipados.

La Autoridad Nacional de Aduanas, en ese sentido, inició con la implementación del sistema integral de gestión de riesgos, cuyo propósito es fortalecer los análisis anticipados de esta amenaza a través de controles más rigurosos.

La directora de la entidad, Soraya Valdivieso, reconoció que el comercio ilícito se ha convertido en una fuente de ingresos para el crimen organizado, permitiéndole ampliar su presencia en la región; por ello, la cooperación internacional para erradicar este flagelo es indispensable.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que las incautaciones de productos ilícitos, en los dos últimos años, ascienden a más de 42 millones de dólares, lo que demuestra que las medidas implementadas están dando resultados; sin embargo, seguirán trabajando en la digitalización y transparencia de los controles aduaneros, pues su objetivo es que el país se convierta en un centro logístico seguro para las empresas y los consumidores.

Los productos de mayor falsificación y tráfico son: cigarrillos, alcohol, champú, pasta de dientes, animales silvestres, entre otros.