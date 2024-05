Felipe Chapman promete austeridad con responsabilidad

El economista Felipe Chapman, designado este jueves como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá por el presidente electo, José Raúl Mulino, prometió "austeridad con responsabilidad" en el manejo de las finanzas públicas para alcanzar lo más pronto el objetivo primario de que se retome la "velocidad de crecimiento económico" del país centroamericano.

La economía de Panamá creció un 7,3 % en el 2023 y se espera que lo haga en alrededor del 2,5 % este año, una caída en ritmo de crecimiento atribuida al cese de operaciones de una gran mina de cobre de capital canadiense por orden del Supremo, y a la esperada reducción de los ingresos del canal interoceánico, que debió restringir el cruce de buques debido a la sequía.

El Gobierno de Mulino, que asumirá el próximo 1 de julio, hará "énfasis en recuperar la velocidad de crecimiento económico del país", sin dejar de lado "una meta muy importante" como es "trabajar en el progreso social y el desarrollo humano", dijo Chapman a los periodistas tras su designación oficial.

Como analista de frecuente consulta en Panamá, Chapman ha abogado por la disciplina y la austeridad como vías para relanzar la economía del país centroamericano, hundida en un bache tras ser la de mayor crecimiento de América Latina entre 1993 y 2018, con una media de 5,9 % anual, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, el ministro designado afirmó este jueves que "lo más apremiante son las finanzas públicas, por lo que inmediatamente" se comenzará a trabajar en una propuesta de presupuesto nacional para el 2025 que sea "prudente, con las cuentas balanceadas" de manera de que se envíe "un mensaje contundente a la nación y al mundo" que permita "reducir los costos de financiamiento para el Gobierno nacional y para el pueblo panameño".

El siguiente reto "es trabajar en un plan quinquenal muy concentrado en los planes fiscales, que sea sostenible, creíble, realizable, que nos lleva al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal", agregó Chapman.

"No vamos a tomar deuda para pagar intereses", aseveró Chapman, que además respondió "eso no", al ser preguntado sobre una posible subida de impuestos en el país explicando que como los "recursos del estado no son infinitos, lo primero (que hay que hacer) es la priorización de asignación de recursos de una manera responsable y técnica".

El manejo fiscal, con entre otros una deuda disparada, llevó en marzo pasado a la calificadora Fitch a rebajar la calificación de Panamá a BB+ desde BBB- aunque le otorgó la perspectiva estable, ante las "sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo" centradas "en las actividades logísticas y el activo estratégico de Panamá, el Canal" interoceánico.

Las calificadoras S&P y Moody's mantienen a Panamá el grado de inversión.

Chapman dijo este jueves que "se conversará con los principales actores de mercado, instituciones financieras internacionales, que todas ya han mostrado y enviado señales al presidente (electo) y a mi persona, de un apoyo irrestricto a la República de Panamá, lo cual es una gran noticia".

La información extraoficial de que Champan asumiría la cartera económica hizo subir los bonos panameños el miércoles, según reportes de la prensa en Panamá, donde se han multiplicado las voces que ven este nombramiento como una gran decisión a favor de retomar la senda del crecimiento económico.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En una entrevista con EFE el pasado 6 de mayo, Chapman dijo que otros "retos importantes" que afronta el nuevo Gobierno de Panamá eran "atacar el déficit que tiene un programa de pensiones de la Caja de Seguro Social, y apoyar al canal a enfrentar a la problemática que tiene del agua (mediante la creación de nuevos embalses), pues es una fuente de ingresos supremamente importante".

Chapman es un economista con especialización en administración de empresas que ha ejercido como consultor financiero, económico y de negocios de la panameña Indesa, y ha formado parte de más de 15 juntas directivas empresariales, destacó, entre otros, Mulino al anunciar su designación al frente del MEF.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!