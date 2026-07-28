Geopolítica y exoneración arancelaria impulsan auge de la Zona Libre de Colón

Los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la reciente exclusión arancelaria de Estados Unidos (EE. UU.) a Panamá fortalecerán la competitividad de la Zona Libre de Colón en la región, pues, a diferencia del resto de países, los productos que salgan del territorio nacional no estarán sujetos al pago de impuestos, contribuyendo al crecimiento del área especial.

Ambos escenarios, a juicio de Dovi Eisenman, miembro de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, representan una oportunidad para el centro logístico que sin duda incrementará sus ingresos, ya que ofrece a las compañías internacionales la posibilidad de fabricar mercancías con sello local, utilizando a su favor la ventaja del 0% de arancel.

"Esto nos da una ventaja competitiva enorme a nosotros porque nos posiciona para que todos esos países que tienen aranceles más altos busquen a Panamá y especialmente a la Zona Libre de Colón", dijo.

Mencionó que la llegada de nuevas empresas producto de la coyuntura mundial coincidirá con el desarrollo de una nueva sección denominada "New Field", cercana al Aeropuerto Enrique A. Jiménez, de más de 280 hectáreas, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad operativa del complejo comercial.

La administración del recinto, según Eisenman, manifestó, durante el último gabinete logístico, al Órgano Ejecutivo su interés de administrar la terminal aérea, tomando en cuenta su proximidad con el nuevo proyecto; sin embargo, la propuesta debe ser analizada.

"Yo lo veo, desde el sector privado, con muy buenos ojos y creo que es una oportunidad porque va a ayudar a que la Zona Libre, que es un motor importante del comercio en la provincia de Colón, contribuya a generar trabajo y que lleguen aerolíneas de carga y otros sectores que puedan establecerse al lado del aeropuerto", explicó.

Las autoridades, antes de la sugerencia de la Zona Libre de Colón, se inclinaban por una licitación internacional para concesionar las tres terminales operadas por Tocumen S.A.; incluso el administrador de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, adelantó que los primeros serían el Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé, y el Enrique Malek, en David, Chiriquí.'



La normativa entrará en vigencia a partir del 10 de agosto para automatizar los procesos aduaneros dentro de la Zona Libre de Colón.



Los principales mercados de la zona franca de Colón son: Venezuela, Cuba y Colombia.



El 40% de las importaciones en la Zona Libre de Colón le corresponden a China.



La administración de la Zona Libre de Colón manifestó al Órgano Ejecutivo su interés de administrar la terminal aérea, tomando en cuenta la proximidad que tiene con uno de sus nuevos proyectos de expansión; sin embargo, la propuesta debe ser analizada.

Bárcenas afirmó que dar en concesión estos aeropuertos les dará mayor exposición a nivel internacional; por tanto, percibe con "buenos ojos" el modelo de licitación analizado por el Ejecutivo.

El mandatario José Raúl Mulino señaló, en declaraciones anteriores, que no descarta incluir en este proceso el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, ubicado en la provincia de Bocas del Toro, pues en una de sus giras al interior del país los empresarios le manifestaron que la terminal requiere de una serie de remodelaciones para garantizar una mejor atención a los turistas.

No obstante, aún no se ha tomado una decisión al respecto y se desconocen aspectos relacionados con la concesión, como su vigencia y costos.