Gobierno sigue sin una respuesta frente a altos costos de combustibles

El Gobierno Nacional sigue sin respuesta ante el aumento en los costos de los combustibles, que ha provocado protestas de diversos sectores en el país, las últimas semanas.

Versión impresa

Autoridades como el Secretario de Energía, Jorge Rivera Staff ha reconocido que por el momento no hay ningún plan en concreto, pero que no se ha dejado de evaluar el tema.

Este viernes, el presidente Laurentino Cortizo reaccionó de igual forma y solo se limitó a decir que no se descarta ninguna medida, sin precisar que están revisando en estos momentos.

"Nosotros no hemos descartado absolutamente nada. El equipo que está viendo las opciones, está considerando todos los elementos que puedan haber", dijo el mandatario.

La excusa de porque no se ha asumido ninguna medida hasta el momento es, según el mandatario, que no se desea estar 'improvisando' con acciones que después, al final, no tienen el efecto que ellos desean.

"Yo estoy muy pendiente de ese equipo y no descartamos ningún tipo de opción", dijo Cortizo.

Los aumentos en los precios de los combustibles se han mantenido en forma sostenida desde finales del año pasado, pero se han incrementado después de estallar el conflicto bélico en Ucrania, hace 80 días.'



El Gobierno ha tenido que aumentar el precio del diésel, para no afectar el de la gasolina de 91 octanos, para dejar una opción menos onerosa a la población.

Con todo y eso, los precios son los más elevados que se han visto en décadas con una gasolina de 95 octanos que, en los puntos más alejados de la capital se acerca a los cinco dólares el galón.

Otras naciones de la región han decidido congelar los precios de los combustibles, como Nicaragua y República Dominicana. En Panamá, el último gobierno en hacer algo similar fue el de Ricardo Martinelli (2009-2014). La actual administración afirma que ese sacrificio fiscal no se puede realizar.

Y, difícilmente, se puede estimar hasta cuándo durará esa situación, a juicio del secretario de Energía.

"La proyección internacional habla de meses, todo depende de lo que suceda en Ucrania, lo que suceda en China; dependemos de factores globales pero, en general, las proyecciones están hablando de meses de precios similares a los que tenemos en el momento", reconoció Rivera Staff.

¿Qué se ha hecho?

Lo primero que hizo el Gobierno fue entregar un subsidio de $3 millones a los transportistas, del cual solo se ha desembolsado un poco más de $1 millón.

Adicional, se aprobaron otros $8 millones para ser distribuidos a lo largo de este año.

Los transportistas aceptaron este monto, pero reconocen que se queda en una sola llenada de combustible.

Estos gremios solicitan que se congelen los precios de la gasolina y el diésel.

Por los lados de la Asamblea, fue aprobado el proyecto 808, que crea un fideicomiso que permita hacer frente a los incrementos en los precios de los combustibles.

Este proyecto fue enviado al Ejecutivo el pasado 5 de mayo y se está a la espera de que el presidente Cortizo lo sancione o lo vete.

Ayer, no quiso mencionar cual será su decisión con respecto a esta propuesta legislativa, aunque el Secretario de Energía no le ve mucho futuro, pues el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene en estos momentos fuentes para fondear este fideicomiso.