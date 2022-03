Huelga de trabajadores de Bimbo llega a su segundo día

A su segundo día llega la huelga de trabajadores de la empresa Bimbo Panamá.

Este jueves la dirigencia de la Confederación de Trabajadores Convergencia Sindical, expresó su total solidaridad a la reclamación de un salario justo, cónsono con la realidad que enfrente la clase trabajadora y conforme a las condiciones del negocio de la empresa.

Destaca que la actitud de la multinacional Bimbo en Panamá, se une a la actitud que han adoptado las grandes empresas multinacionales, especialmente en el sector de la producción y distribución de alimentos, quienes, a pesar de no haber sufrido los impactos de la pandemia, dado que su producción no se detuvo y sus márgenes de ganancia no se vieron afectados, quieres utilizar la pandemia como excusas para desconocer derechos laborales, desmejorar las condiciones laborales e incrementar de esa forma sus niveles de ganancia. Es la misma actitud que hace unos meses, adoptó la empresa Lácteos de Honduras S.A. (Estrella Azul) que conllevó a una prolongada huelga por parte del nuestro sindicato afiliado, SITEEA.

El Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA), Sindicato que ha convocado y se encuentra ejecutando la huelga, está afiliado a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), organización fraterna con la cual compartimos afiliación internacional en el Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe (CSU), la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) por lo que reafirmamos nuestra solidaridad y el respaldo irrestricto a todas las organización que luchan para frenar la codicia corporativa y lograr la justicia social, la equidad y la dignidad en el mundo del trabajo.

Exhortan al Ministerio de Trabajo y Desarrollo a redoblar esfuerzos en la dirección de lograr un acuerdo entre las partes, que ponga fin al conflicto.

El Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines, con el apoyo del 90% de la totalidad de los trabajadores, votaron en respaldo a la huelga durante el conteo efectuado por las autoridades del Ministerio de Trabajo.

La paralización de los obreros se registra en siete centros de trabajo con que cuenta la empresa en todo el país.

El sindicato y la empresa negociaron la suscripción de la nueva convención colectiva , en la cual se buscan establecer los aumentos salariales y las condiciones laborales que regirán durante los próximos cinco años.

La dirigencia sindical solicita a la empresa presentar propuestas salariales sustentadas técnicamente, con datos verificables, que posibiliten avanzar en el acuerdo para la satisfacción de las necesidades de las familias de los 650 trabajadores y las trabajadoras de empresas Bimbo.

Destaca que las convenciones colectivas son el instrumento fundamental para estabilizar las relaciones laborales y fortalecer la economía del país, ya que, a través de estas, se distribuye la riqueza a la clase trabajadora.

