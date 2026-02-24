Las operadoras de los puertos estarán bajo supervisión permanente

La concesión provisional de los puertos de Balboa y Cristóbal conlleva una serie de responsabilidades para APM Terminals y TiL, empresas encargadas de su operación, mantenimiento y administración, con la finalidad de que se ajusten al interés nacional; por ello, en la contratación suscrita con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se estableció que serán monitoreadas de manera permanente, indicó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Señaló que las compañías también están obligadas a implementar una política de "libros abiertos" para que el Gobierno, a través de la entidad designada, pueda examinar su desempeño operativo, financiero, laboral y de seguridad, lo que permitirá tomar las correcciones pertinentes para garantizar un mejor servicio portuario a todos los clientes.

Esta auditoría facilitará la tercera fase del proceso, que consiste en la elaboración de los términos de referencia para la nueva licitación, en la que no se descarta la participación de las compañías que, por aproximadamente 1 año y 6 meses, administrarán los puertos.

"Esa política de libros abiertos y de poder tener acceso a toda la información en tiempo real y de manera diaria nos da suficientes datos para establecer mejores condiciones en beneficio del interés nacional", dijo.

Reiteró que el objetivo de definir estos requerimientos es que el proceso de concesión a largo plazo sea lo más participativo y competitivo posible para que las empresas que obtengan dichos contratos estén debidamente calificadas para la labor que van a realizar.

El ministro aclaró que, mientras se desarrolla el proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal, el tránsito de buques por el Canal de Panamá seguirá operando de manera "segura, eficiente y continua".

Agregó que, tras quedar ejecutoriado el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se están tomando las medidas necesarias para asegurar a la comunidad local e internacional que ambas terminales y la vía interoceánica seguirán operando con normalidad como lo han hecho hasta el día de hoy.'



La empresa APM Terminals detalló que la fase de estabilización del puerto implica la incorporación de los trabajadores, implementación de nuevos protocolos para reducir el impacto en la entrega y recepción de contenedores, entre otras acciones.

El Órgano Ejecutivo, en ese sentido, se encuentra en conversaciones con varios grupos empresariales dedicados al sector para aclarar sus interrogantes y asegurar que el servicio logístico será interrumpido.

La empresa APM Terminals tomó posesión ayer, martes, del puerto de Balboa, por un periodo de 18 meses, afirmando que su objetivo es proteger la carga y seguridad de las personas hasta que se retome el movimiento de contenedores en la zona.

"Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva, una vez concluya la instalación del sistema, entre otras tareas operativas, de auditoría, capacitación y verificación, que nuestro equipo realizará en el puerto de Balboa desde hoy", expresó Marliz Bermúdez, CEO de APM Terminals Panamá.