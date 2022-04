¿Listo para conseguir trabajo?

El desempleo en Panamá alcanzó el 18.5% en el 2020, la tasa más alta en 20 años a consecuencia de la pandemia de la covid-19 que impactó fuertemente a la economía del país, ocasionando el cierre de múltiples empresas.

Ahora que pareciera que todo ha vuelto a la normalidad y que la economía sigue recuperándose en el país, muchas son las personas que se han lanzado a la aventura de buscar un nuevo trabajo o conseguir uno por primera vez.

A continuación, el docente y asesor de imagen en Panamá, Gabriel Velásquez, recomendó algunas estrategias eficaces que se pueden aplicar para conseguir trabajo.

Habilidades y destrezas en el campo laboral

¿Qué sé hacer? Esta es la primera pregunta que recomienda responder el asesor de imagen antes de buscar un empleo.

"Qué fortalezas yo ofrecería a la empresa, qué yo tengo como capacidades y también qué cosas puedo mejorar, para no decir debilidades", dijo Velásquez.

Cultura organizacional

Se trata de aquellos principios que conforman la personalidad de la empresa y que asientan las bases de sus procesos y actitud.

"Hay que ver si yo voy a encajar en esa empresa, porque si no soy de corbata y saco, y es un ambiente formal, tipo abogado o banco, no puedo estar quejándome e incómodo de que no soy de ese tipo de ambiente", explicó el docente en la Universidad Latina y en la Universidad Interamericana.

Imagen y organización del CV

El currículum vitae (CV) o hoja de vida es la primera carta de presentación que una persona entrega cuando se postula a un puesto de trabajo y debe entenderse como la representación de la imagen personal.

En el CV se presenta un resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica.

Para Velásquez el currículum vitae es la herramienta clave que debe ayudarnos a abrir las puertas en las diferentes empresas.

"Hay muchos formatos para elaborar una hoja de vida. Generalmente se empieza por el trabajo más reciente al más antiguo, precedido de datos generales de uno", recomendó.

No mentir

El CV solo debe llevar la información que se pueda comprobar.

"Como buscador de empleo puedo decirle al empleador que puede llamar a una persona como referencia para comprobar la información que presento en mi currículum", precisó.

En este punto lo ideal es buscar un formato en que la información más importante sea condensada en una sola cara o dos como máximo, en el caso de que haya mucha experiencia.

"Uno quiere poner todos los datos, porque considera que esto le va a agradar a la empresa, pero lamentablemente no lo van a leer todo porque no hay tiempo", acotó.

Al referirse a la falta de tiempo, dio el ejemplo de que en una aplicación lleguen 200 o 300 currículum. Explicó que la persona que evalúa no tiene tiempo para sentarse a detallar cada cosa de la hoja de vida.

"Mirará lo más importante y lo que le interesa", precisó.

El idioma inglés

En las hojas de vida las personas suelen colocar, en relación con el idioma inglés, que lo manejan básico o intermedio.

La recomendación por parte de Velásquez es poner porcentajes de hablado, escrito y de entendimiento del idioma inglés.

Obviar estudios primarios

De estudios secundarios en adelante son los detalles que deben aparecer en el currículum vitae.

Diseño

El diseño del CV no debe ser muy escandaloso, pero tampoco puede ser aburrido.



"Puede tener un tono de color, un azul, que sea muy sencillo para darle vitalidad", afirmó.

La foto

Aunque no es obligatorio en un currículum vitae el tema de la foto, el docente y experto en imagen sugiere que sí se agregue, pero que sea profesional.

"La foto le da personalidad al currículum, siempre la foto le llamará la atención a la persona que va a evaluar el currículum", aclaró.

Las referencias en el CV

Son aquellas personas con las que el empleador puede ponerse en contacto para preguntar o aclarar dudas sobre el desempeño de la persona que busca empleo, sus tareas dentro de una empresa o cualidades en anteriores puestos de trabajo.

Opciones para buscar trabajo

Definidas las habilidades y destrezas en el campo laboral, la persona está lista para iniciar la búsqueda de trabajo en las redes sociales como Instagram y Facebook, así como en las diferentes páginas web de empleo.

"Esto nos dará la oportunidad de prepararnos para que, cuando se asista a la entrevista laboral, esté listo para afrontar una serie de retos que se van a dar en el momento y que tendrán que asumir, porque estoy siendo evaluado por unas personas que quieren saber lo mejor de mí", enfatizó.

Vestimenta adecuada

Una de las principales reglas en una entrevista de trabajo es acudir aseado y la barba bien cuidada o rasurada en el caso de los hombres, mientras que las mujeres deben estar bien peinadas y maquilladas.

En el caso de la vestimenta deben estar bien planchadas y limpias.

Los hombres pueden usar prendas con tonalidades oscuras como azul marino, negro o gris, que serán combinados con camisa clara como azul o blanco.

En el caso de las mujeres podrían optar por un traje de falda o pantalón con tonos como el lila, rosado o beis.

Puntualidad y actitud

Siempre será importante llegar a la entrevista con 15-20 minutos de antelación. La puntualidad es muy importante.

También está el tema de la actitud que presente la persona durante la entrevista de trabajo. La actitud debe ser siempre educada y reflejar confianza en uno mismo y en el puesto.

"El tema de la actitud puede ser un complemento muy beneficioso para los que buscan empleo", recalcó.

Practicar antes de la entrevista

Si no logras prepararte para las preguntas clásicas de la entrevista, no darás una buena impresión.

"Hay que practicar posibles respuestas a posibles preguntas, para que la persona que entrevista se lleve la mejor imagen de uno", concluyó.

