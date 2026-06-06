MEF culmina consultas presupuestarias para 2027: 96 instituciones definen sus prioridades fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la coordinación de la Dirección de Presupuesto de la Nación, finalizó la fase de análisis y evaluación de las cifras preliminares que regirán el gasto y la inversión pública para la vigencia fiscal 2027.

El proceso de consultas, que se extendió desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio, sirvió como escenario para que un total de 96 instituciones públicas sustentaran sus planes, programas y proyectos institucionales.

Radiografía de las necesidades del sector público

Durante las dos semanas de intensas jornadas, las entidades gubernamentales presentaron información detallada sobre sus requerimientos financieros y proyectos prioritarios. Según el MEF, este ejercicio técnico permitió estructurar un panorama integral de las demandas reales del sector público con miras al próximo período fiscal.

La información recopilada se convierte a partir de ahora en el insumo fundamental para la confección del anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2027.

Claves del proceso

Fase completada: Evaluación técnica y económica de las propuestas preliminares de 96 entidades.

El objetivo es alinear los recursos del Estado con los planes de desarrollo y proyectos de cada institución.

Próximo paso consiste en la redacción formal del anteproyecto de ley para su posterior presentación, discusión y aprobación en los canales correspondientes.

Hacia una planificación fiscal responsable

A través de un comunicado, la institución reafirmó que este tipo de evaluaciones buscan garantizar una planificación presupuestaria responsable, transparente y orientada a la asignación eficiente de los fondos públicos.

El documento final del Presupuesto 2027 deberá seguir los rigurosos filtros de análisis y debate antes de ser llevado ante el Consejo de Gabinete y, posteriormente, a la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva.