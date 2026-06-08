MEF impulsa la transformación de la gestión pública con capacitación en Presupuesto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), inició una nueva fase del Programa de Formación en Presupuesto basado en Resultados (PbR). Esta etapa cuenta con la participación de seis grupos de servidores públicos pertenecientes a distintas instituciones del Estado.

La capacitación tiene como objetivo principal fortalecer las habilidades técnicas de los funcionarios. Con esto, se busca relacionar directamente la planificación y el presupuesto con resultados concretos que beneficien a la población y contribuyan al desarrollo del país.

Un cambio radical en la formulación del gasto público

Durante el acto de apertura, el subdirector de Presupuesto de la Nación, Justo Botacio, destacó el impacto positivo que está generando este modelo en la administración estatal, asegurando que está transformando la forma en que las entidades formulan y ejecutan sus recursos.

“Cada vez más instituciones están aplicando esta metodología y ya se observa una diferencia importante respecto a la forma tradicional de elaborar y ejecutar el presupuesto”, subrayó Botacio.

Un proceso gradual con estándar internacional

El subdirector indicó que la implementación de este proceso avanza de manera gradual, por lo que instó a los participantes a continuar fortaleciendo sus conocimientos para apoyar de forma decidida la transformación de la gestión pública.

Además, recalcó que el Presupuesto basado en Resultados no es un esfuerzo aislado, sino un modelo exitoso utilizado en diversos países de América Latina y el Caribe, entre los que destacan: República Dominicana, Perú, Chile, México, Brasil, Uruguay y Paraguay.