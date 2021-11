MiAmbiente: proyecto de Eisenmann no tiene estudio de impacto ambiental

Decenas de árboles fueron talados por el grupo Coronado es Vida para el desarrollo de su nuevo proyecto de residencias de playa, en un área que había sido promocionada o conocida como reserva forestal.

Así lo denunció un grupo de residentes de las primeras villas desarrolladas en Coronado, ante un proyecto que desarrolla la familia Eisenmann, fundadores del diario La Prensa.

El nuevo proyecto de los Eisenmann se llama "Terra Viva" en donde se desarrollarán 72 casas de playa dentro de los límites del complejo "Coronado", incluyendo calles adoquinadas.

Fotografías y denuncias anónimas de los vecinos revelan como fueron talados la mayoría de los árboles en esta área de 5.8 hectáreas, llamada por los vecinos o residente de Coronado: reserva forestal.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que Terra Viva Investment , INC. no tiene estudio de impacto ambiental aprobado, ni en trámite.

"A la fecha actual no reposa trámite alguno de Estudio de Impacto ambiental (ESIA), tramitado por la Sociedad Terra Viva Investment ante este despacho, ni solicitud alguna por el momento, ya sea de requerimiento o no de ESIA; así como cualquier otra consulta en materia de proyectos, obras o actividades similares y/o relacionadas", afirmó MiAmbiente aclarando que en Coronado no registra una zona protegida.

Pero ello no exime a Terra Viva Investment de tener aprobado un estudio de impacto ambiental antes de empezar cualquier tipo de trabajo, peor aún tala masiva de árboles.'



Eisenmann le pidió a los residentes de Coronado que llenaran una encuesta para cumplir con el requisito de MiAmbiente.

En una comunicación con residentes de Coronado, Roberto Eisenmann (hijo) se declaró dueño Terra Viva Investment y dijo que a penas están en la etapa de estudio de impacto ambiental.

En esa comunicación Eisenmann le pidió a los residentes de Coronado que llenaran una encuesta para cumplir con el requisito de MiAmbiente, pero no informa que ya taló decenas de árboles.

Muchos ambientalistas se abstuvieron de criticar la tala de arboles sin estudio de impacto ambiental, ni siquiera en trámite, porque sus organizaciones son afines a la familia Eisenmann.

Se probó que a penas Eisenmann está distribuyendo el modelo de formulario para la encuesta entre los residentes de Coronado.

No obstante, el abogado y ambientalista, Harley Mitchell señaló que el estudio de impacto ambiental debe presentarse y aprobarse antes de iniciar cualquier proyecto.

"Esta prohibido preparar el terreno como dicen algunos promotores antes que sea aprobodo el estudio de impacto ambiental", manifestó.

Indicó que aquella preparación (tala de arboles, remover cobertura vegetal, etc) conlleva una preparación que el Ministerio de Ambiente tiene que participar.

