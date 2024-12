Minera aspira a que Trump le ayude a reabrir la gran mina de cobre en Panamá

El director ejecutivo de la canadiense First Quantum Mineral, Tristan Pascall, aspira a que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le ayude a reabrir una gran mina de cobre en Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares e inhabilitada desde 2023 luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal del país centroamericano.



"Hay una enorme oportunidad para la administración entrante en este ámbito (...) Sin duda, Trump puede llegar a un acuerdo sobre el cobre que se alinee con los intereses estratégicos de Estados Unidos y de Panamá", dijo Pascall al medio estadounidense Semafor en una entrevista de la que se hace eco este sábado el diario panameño La Prensa.



La mina Cobre Panamá, de cerca de 13.000 hectáreas y operada por Minera Panamá, filial de First Quantum, es la única explotación de este mineral del país centroamericano. Cuenta con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y una capacidad de producir más de 300.000 toneladas de cobre al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que cifra en alrededor de 10.000 la inversión para construcción.



Para 2022, Cobre Panamá se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).



Pero su contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, que determinó que violaba 25 artículos de la Carta Magna vigente.



El fallo del Supremo se dio en medio de las mayores protestas públicas en Panamá en décadas, lideradas por ambientalistas y jóvenes que reclamaban que el contrato era lesivo para el Estado y que denunciaban, entonces como ahora, graves daños al medio ambiente por la actividad de la mina, lo que First Quantum siempre ha negado.



En la entrevista, según Semafor, Pascall habla de que la concesionaria necesita "ofrecer resultados que la gente entienda", al expresar su optimismo en que se pueda llegar a "un acuerdo sobre las tasas impositivas de la mina y las medidas de protección ambiental en 2025".



El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, ha dicho que impulsará un plan para reabrir temporalmente la mina, aunque dicho proceso dependerá del resultado de un estudio ambiental sobre su estado.



En la mina, que se encuentra en fase de mantenimiento y preservación a un costo de 12 millones de dólares mensuales según la publicación estadounidense, hay 120.000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas, lo que representa un riesgo ambiental, según todas las partes involucradas.



First Quantum ya inició un proceso de arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.), por 20.000 millones de dólares según datos de prensa.