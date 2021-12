Mitradel: 30 mil contratos laborales fueron terminados en pandemia

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) procedió a reactivar de forma automática los contratos laborales que seguían suspendidos por el Estado de Emergencia.

Tras ello, la entidad reportó que los empleadores decidieron dar por terminado unos 30 mil contratos laborales por efectos directos de la pandemia.

De estas terminaciones, en su mayoría fuero por mutuos acuerdos (50%), y unas 6 mil por renuncias, despidos y terminaciones de obras, en los últimos meses de este año.

La ministra de Trabajo, Doris Zapata dijo que se manejan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que el desempleo se ubica en un 15%, siendo la población joven las más vulnerable al igual que la mujer.

El sector privado sufrió la totalidad del impacto laboral de la pandemia, perdiendo unos 327 mil empleos asalariados, es decir el 37% de su fuerza laboral, de acuerdo con cifras oficiales.

"Nosotros no hemos superado todavía el 2019 cuando hablamos de registro de contratos nuevos, estamos en un 50%, en 2019 se terminó el año con un registro de 460 mil contratos y este año estamos en 173 mil y esperamos llegar al 50% en este mes por ser de movimiento comercial", expresó Zapata.

Resaltó que por primera vez hay un porcentaje elevado de contratos con tiempo definido, lo que les sirve para realizar análisis de las proyecciones en materia de mercado laboral.'

Destacó que como gobierno han tenido que reinventarse, por lo que, como ministerio han contratado a cerca de 1,400 personas en proyectos, en un eje de acción de empleabilidad comunitaria, en la que se toman proyectos de infraestructuras del gobierno, se hacen enlaces de intermediación con las empresas a cargo de los proyectos y se garantizan la mano de obra calificada garantizada, que llenen sus requisitos para la reactivación de obras.

Suspensión del vale

Los trabajadores que se mantenían con contrato suspendido se le suspendió la entrega del vale digital correspondiente al mes de diciembre.

De acuerdo con la consulta de un usuario que mantenía contrato suspendido a la página de vale digital fue excluido en el mes de diciembre, dado que de su contrato fue reactivado, según lo estipulado por la Ley 201 de 25 de febrero de 2021.

René Quevedo, empresario y especialista en temas laborales, señaló que la actividad económica ya empieza a recuperarse y se espera un crecimiento importante del PIB, impulsado por las exportaciones de cobre. No obstante, el sector interno continuará deprimido.

"Entre enero y octubre los nuevos contratos aún no superan la cifra del 2019. Esta tendencia es síntoma del deterioro en el clima para las inversiones privadas en el país", manifestó.

Agregó que el Vale Digital es una medida de mitigación ante la debilidad de la economía para generar empleo.

De hecho, si bien, en teoría, los beneficiarios del Vale Digital no están buscando empleo, pero reciben el Vale porque no encuentran trabajo. De tal manera que si se hiciera el ejercicio teórico de agregar los beneficiarios del Vale Digital a la Población Económicamente Activa, la Tasa de Desempleo real sería de 34%, no 14.5%

Prórroga de contratos

La ministra Zapata dijo que tras la reactivación de los contratos laborales de forma voluntaria o hecha automática por el Mitradel, se han registrado 58 solicitudes de prórroga de contratos suspendidos en función de causas económicas o financieras; solicitudes que deben ser sustentadas no solo con un memorial, sino también con informes financiero contables de cada una de las empresas.

Indicó que las 58 solicitudes, 12 empleados han desestimado y han reactivado los contratos de sus trabajadores.

Una encuesta de Gallup Panamá hecha para Panamá América reveló que el 46% de los panameños piensa que la situación económica este año está peor en relación al año pasado, el 22% dice que está igual o no sabe, el 15% dice que está mucho peor, el 13% mucho mejor y el 4% opina que está mucho mejor.

Organismos internacionales y locales prevén que el producto interno bruto crecerá este año a dos dígitos; sin embargo, no será suficiente para recuperarnos de la caída del 17.9% en el 2020 a causa de la pandemia.

