Mulino dice que ingreso a Mercosur traerá beneficios logísticos al bloque

El ingreso de Panamá como Estado asociado al Mercosur el próximo 6 de diciembre abrirá para este bloque y gran exportador la puerta al 'hub' logístico panameño, que incluye puertos, ferrocarril y el canal interoceánico, entre otros servicios, destacó este jueves el presidente del país, José Raúl Mulino.



"La razón (...) de por qué vamos el 6 de diciembre a Montevideo a firmar los documentos pertinentes para ser parte de ese bloque comercial, sobre todo es por los beneficios de nuestra posición geográfica hacia ellos: logística, el hub, puertos, canal, ferrocarril, etc.", dijo el gobernante durante su conferencia de prensa semanal.



Los servicios logísticos panameños darán "facilidades muy grandes" a los miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) "porque son países agroindustriales y productores de carne a gran escala que exportan" a muchos mercados, añadió.



Con estas afirmaciones, el presidente panameño intentó "tranquilizar a los sectores" productores del país centroamericano que "están diciendo" desde ya que el ingreso de Panamá al bloque provocará que se inunde el mercado local de "granos, carne" y otros productos sureños.



"No (...) todavía no hay sobre el tapete, ningún tipo de acuerdo comercial (...) en este momento no tenemos ningún proyecto. Eso toma su tiempo … vamos a empezar a conocer a Mercosur, es la primera vez que Panamá va a estar sentado en una mesa con presidentes de países muy grandes y con peso específico en materia de producción, en materia agropecuaria, muy lejos de lo que hace Panamá", afirmó.



Panamá es un país con una economía basada en los servicios. El sector logístico representa alrededor del 30 % del producto interno bruto (PIB), mientras que la producción agropecuaria ronda el 3 %.



"Ayer (miércoles) recibí la carta del presidente (de Uruguay) y buen amigo, Luis Lacalle Pou, invitándome a estar el 6 de diciembre en Montevideo y allí estaré, para suscribir por la República de Panamá nuestra incorporación al Mercosur", subrayó Mulino.



El presidente panameño, que tomó posesión el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, acudió ese mismo mes junto a una comitiva de ministros a la 64 Cumbre del Mercosur en Paraguay, subrayando su interés en unirse al bloque.



Según la página web de Mercosur, la solicitud "para adquirir la condición de Estado Asociado se presenta ante el Consejo del Mercado Común (CMC), canalizándola por intermedio de la Presidencia Pro Témpore (PPT)", ahora en manos de Uruguay después del traspaso de Paraguay en la cumbre de Asunción en julio.



Los Estados Asociados "son aquellos miembros de la Asociación Latinoamericana de integración (ALADI) con los cuales el Mercosur suscribe acuerdos de libre comercio, y que posteriormente solicitan ser considerados como tales". Tambiénestán autorizados a participar en las reuniones de órganos del bloque que traten temas de interés común, según la información oficial.



Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y más recientemente Bolivia. Mientras que Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, y Surinam son "Estados asociados".